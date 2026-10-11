Tasa de Uso de Aeroestación: viajar en avión ahora será más oneroso

El Gobierno nacional dispuso un aumento de la tasa aeroportuaria para vuelos de cabotaje y su dolarización, una modificación que impactará en uno de los cargos incluidos habitualmente en el precio de los pasajes aéreos a partir de diciembre. La decisión establece que la Tasa de Uso de Aeroestación (TUA) doméstica pasará de los actuales $ 5.685, equivalentes a unos US$ 3,70, a U$$ 9, un incremento del 143%.
Además del aumento, esa modificación implica que el valor dejará de estar expresado en pesos, por lo que su equivalente en moneda argentina dependerá del tipo de cambio aplicado al momento del cobro. Para los vuelos internacionales, la TUA se ubicará entre U$S 39,66 y U$S 57, según la categoría del aeropuerto, mientras que para los vuelos regionales se establece una referencia de U$S 25,16.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), publicada este viernes en el Boletín Oficial. El nuevo cuadro tarifario comenzará a aplicarse 60 días corridos después de su publicación y alcanzará a las terminales del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos, concesionadas a Aeropuertos Argentina 2000.
La tasa corresponde al uso de las instalaciones aeroportuarias y generalmente está incorporada en el precio final que abonan los pasajeros al comprar sus pasajes. Por lo tanto, su actualización podría trasladarse al costo de los vuelos, aunque el impacto final dependerá de la política comercial de cada aerolínea.