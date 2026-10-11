Tasa de Uso de Aeroestación: viajar en avión ahora será más oneroso

El Gobierno nacional dispuso un aumento de la tasa aeroportuaria para vuelos de cabotaje y su dolarización, una modificación que impactará en uno de los cargos incluidos habitualmente en el precio de los pasajes aéreos a partir de diciembre. La decisión establece que la Tasa de Uso de Aeroestación (TUA) doméstica pasará de los actuales $ 5.685, equivalentes a unos US$ 3,70, a U$$ 9, un incremento del 143%.