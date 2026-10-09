Arrancaron las obras de bacheo en las rutas del NOA: cómo circular y la guía para pagar el peaje sin efectivo

Resumen para apurados
- La concesionaria vial inició obras de bacheo y mantenimiento en rutas clave del NOA (Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero) para mejorar el estado de la calzada.
- Las tareas se ejecutan con pedidos de precaución al circular, en paralelo a la transición hacia el cobro electrónico obligatorio sin efectivo en las estaciones de peaje.
- Los trabajos buscan optimizar la seguridad vial regional, mientras la digitalización del peaje agilizará el tránsito y modernizará la circulación vehicular en el norte.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium