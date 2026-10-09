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Arrancaron las obras de bacheo en las rutas del NOA: cómo circular y la guía para pagar el peaje sin efectivo

La concesionaria inició las primeras tareas de mantenimiento y reparación de calzada en tramos clave de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

TRABAJOS. Se solicita a los conductores circular con precaución
TRABAJOS. Se solicita a los conductores circular con precaución
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La concesionaria vial inició obras de bacheo y mantenimiento en rutas clave del NOA (Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero) para mejorar el estado de la calzada.
  • Las tareas se ejecutan con pedidos de precaución al circular, en paralelo a la transición hacia el cobro electrónico obligatorio sin efectivo en las estaciones de peaje.
  • Los trabajos buscan optimizar la seguridad vial regional, mientras la digitalización del peaje agilizará el tránsito y modernizará la circulación vehicular en el norte.
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