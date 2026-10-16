La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre impulsada por el petróleo

La inflación mayorista registró un incremento del 3,2% en septiembre y aceleró su ritmo respecto del mes anterior, cuando había marcado una variación 1,1 puntos porcentuales menor. El principal factor detrás de la suba fue el encarecimiento del petróleo crudo y el gas, que registraron un aumento del 15%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).