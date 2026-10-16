La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre impulsada por el petróleo

Resumen para apurados
- En Argentina, el Indec informó que la inflación mayorista subió al 3,2% en septiembre, impulsada por un salto del 15% en los precios del petróleo crudo y el gas.
- El índice se aceleró 1,1 puntos respecto a agosto y acumula 22,8% en el año. El alza estuvo traccionada por los productos nacionales (+3,4%), frente al 0,4% de los importados.
- El alza del 77,1% acumulada en energía presiona los costos industriales y podría trasladarse a los precios minoristas, condicionando la desaceleración inflacionaria.
La inflación mayorista registró un incremento del 3,2% en septiembre y aceleró su ritmo respecto del mes anterior, cuando había marcado una variación 1,1 puntos porcentuales menor. El principal factor detrás de la suba fue el encarecimiento del petróleo crudo y el gas, que registraron un aumento del 15%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
De acuerdo con el organismo, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un incremento del 22,8% en lo que va de 2026, mientras que la variación interanual llegó al 29,2%.
El resultado mensual estuvo explicado principalmente por los productos nacionales, que aumentaron un 3,4%. En contraste, los importados registraron una suba del 0,4%.
El petróleo y el gas explicaron gran parte del aumento
Entre los productos nacionales, el rubro petróleo crudo y gas tuvo la mayor incidencia en el índice general. Su incremento del 15% aportó 1,43 puntos porcentuales a la variación de septiembre.
Otros sectores también contribuyeron al resultado: los productos agropecuarios sumaron 0,30 puntos porcentuales; los productos refinados del petróleo, 0,28; alimentos y bebidas, 0,20; y sustancias y productos químicos, 0,16.
La evolución del sector energético se destaca también en la comparación acumulada. El petróleo crudo y el gas aumentaron un 77,1% desde el inicio del año, más de tres veces la variación registrada por el nivel general del índice en el mismo período.
En tanto, los productos primarios subieron un 7,9% en septiembre, acumularon un alza del 38,1% en los primeros nueve meses del año y registraron una variación interanual del 44,1%. Dentro de ese grupo, los productos agropecuarios avanzaron un 2,6% mensual y acumularon aumentos del 15,6% en 2026 y del 28,3% interanual.
Cuánto aumentaron las manufacturas y los alimentos
El resto de la estructura de precios mayoristas mostró incrementos más moderados. Los productos manufacturados subieron un 1,9% en septiembre y acumularon una variación del 18,7% en lo que va del año.
Por su parte, alimentos y bebidas aumentaron un 1,7% durante el mes, con una suba acumulada del 16,3% en los primeros nueve meses de 2026.
Dentro de las manufacturas, los mayores incrementos mensuales correspondieron a los productos textiles, con un 3,5%; las impresiones y reproducción de grabaciones, con un 3%; y el tabaco, con un 2,8%.
En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en prendas de materiales textiles, con un 0,3%; otros medios de transporte, con un 0,4%; y productos metálicos básicos, con un 0,6%.
#DatoINDEC Los precios mayoristas aumentaron 3,2% en septiembre de 2026 respecto del mes previo y 29,2% interanual. En los primeros nueves meses del aÃ±o acumularon un alza de 22,8% https://t.co/d2x2UD5s7o https://t.co/KDJGjTNgJB— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 16, 2026