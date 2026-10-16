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La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre impulsada por el petróleo

El índice que mide los precios al por mayor se aceleró 1,1 puntos porcentuales respecto de agosto, informó el Indec.

INFLACIÓN. Los precios mayoristas se aceleraron en septiembre impulsados por el petróleo en Argentina, según informó el Indec.
INFLACIÓN. Los precios mayoristas se aceleraron en septiembre impulsados por el petróleo en Argentina, según informó el Indec.
Por Redacción Economía Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • En Argentina, el Indec informó que la inflación mayorista subió al 3,2% en septiembre, impulsada por un salto del 15% en los precios del petróleo crudo y el gas.
  • El índice se aceleró 1,1 puntos respecto a agosto y acumula 22,8% en el año. El alza estuvo traccionada por los productos nacionales (+3,4%), frente al 0,4% de los importados.
  • El alza del 77,1% acumulada en energía presiona los costos industriales y podría trasladarse a los precios minoristas, condicionando la desaceleración inflacionaria.
Resumen generado con IA

La inflación mayorista registró un incremento del 3,2% en septiembre y aceleró su ritmo respecto del mes anterior, cuando había marcado una variación 1,1 puntos porcentuales menor. El principal factor detrás de la suba fue el encarecimiento del petróleo crudo y el gas, que registraron un aumento del 15%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con el organismo, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un incremento del 22,8% en lo que va de 2026, mientras que la variación interanual llegó al 29,2%.

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

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El resultado mensual estuvo explicado principalmente por los productos nacionales, que aumentaron un 3,4%. En contraste, los importados registraron una suba del 0,4%.

El petróleo y el gas explicaron gran parte del aumento

Entre los productos nacionales, el rubro petróleo crudo y gas tuvo la mayor incidencia en el índice general. Su incremento del 15% aportó 1,43 puntos porcentuales a la variación de septiembre.

Otros sectores también contribuyeron al resultado: los productos agropecuarios sumaron 0,30 puntos porcentuales; los productos refinados del petróleo, 0,28; alimentos y bebidas, 0,20; y sustancias y productos químicos, 0,16.

La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un 23,6% en lo que va de 2026

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La evolución del sector energético se destaca también en la comparación acumulada. El petróleo crudo y el gas aumentaron un 77,1% desde el inicio del año, más de tres veces la variación registrada por el nivel general del índice en el mismo período.

En tanto, los productos primarios subieron un 7,9% en septiembre, acumularon un alza del 38,1% en los primeros nueve meses del año y registraron una variación interanual del 44,1%. Dentro de ese grupo, los productos agropecuarios avanzaron un 2,6% mensual y acumularon aumentos del 15,6% en 2026 y del 28,3% interanual.

Cuánto aumentaron las manufacturas y los alimentos

El resto de la estructura de precios mayoristas mostró incrementos más moderados. Los productos manufacturados subieron un 1,9% en septiembre y acumularon una variación del 18,7% en lo que va del año.

Por su parte, alimentos y bebidas aumentaron un 1,7% durante el mes, con una suba acumulada del 16,3% en los primeros nueve meses de 2026.

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Dentro de las manufacturas, los mayores incrementos mensuales correspondieron a los productos textiles, con un 3,5%; las impresiones y reproducción de grabaciones, con un 3%; y el tabaco, con un 2,8%.

En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en prendas de materiales textiles, con un 0,3%; otros medios de transporte, con un 0,4%; y productos metálicos básicos, con un 0,6%.

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