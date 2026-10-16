Camino, luego existo: el arte como experiencia del paisaje

- Me motiva caminar. Voy analizando imágenes, formas, la vegetación. La naturaleza es como un caos y uno trata de encontrar en ese desorden una armonía. Eso lo hago permanentemente. Otra de mis fuentes de inspiración son las subidas a Tafí del Valle; voy todos los fines de semana y creo que la ruta 307 es una de las cosas más hermosas que tiene nuestra provincia. Es la selva de yungas en todo su esplendor. Y aparte de eso está la lectura. Justamente, el día de la inauguración comenté que estuve leyendo “La invención de la naturaleza”, libro que relata la vida de Alexander von Humboldt. Siempre me sentí muy identificada con los grandes naturalistas. Soy química bióloga de profesión y fui profesora de Biología y de Química durante 27 años en el colegio San Patricio. Y finalmente, este rescate de la naturaleza tiene que ver con lo ambiental, porque uno aprecia y cuida lo que ama.