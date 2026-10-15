Resolución judicial

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

Con el voto unánime de Claudia Sbdar, Stella Maris Arce y Wendy Kassar, el máximo tribunal provincial desestimó los planteos de nulidad y arbitrariedad del Ministerio Público Fiscal. La sentencia ratificó que la perspectiva de género no autoriza a condenar sin certezas probatorias y convalidó la remisión de la causa para investigar a la familia Jiménez.

La Corte confirmó la absolución de César Soto, en la foto flanqueado por los abogados Roque Araujo y Candela Álamo (de Sergio Kaleñuk). FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo
La Corte confirmó la absolución de César Soto, en la foto flanqueado por los abogados Roque Araujo y Candela Álamo (de Sergio Kaleñuk). FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos, al rechazar recursos fiscales por falta de certeza probatoria.
  • El máximo tribunal provincial determinó por unanimidad que la perspectiva de género en los juicios no autoriza a dictar condenas penales sin pruebas certeras.
  • El fallo convalida remitir el expediente para investigar formalmente a la familia Jiménez, abriendo una nueva etapa judicial para esclarecer el femicidio.
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