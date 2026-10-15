Investigación

La pista Jiménez: los indicios biológicos y testimoniales que reactivan la investigación del caso Lebbos

Tanto la sala de juicio como el máximo tribunal provincial consideraron que la muerte de la estudiante no debe cerrarse y apuntaron a los vecinos del monoblock de calle Estados Unidos.

El mural en recuerdo de Paulina en la Facultad de Filosofía y Letras.
El mural en recuerdo de Paulina en la Facultad de Filosofía y Letras.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán reactivó la causa del crimen de Paulina Lebbos al ordenar investigar a sospechosos de calle Estados Unidos ante nuevos indicios.
  • Tanto el tribunal de juicio como la Corte Suprema provincial determinaron que el expediente no debe cerrarse y apuntaron a testimonios y pruebas biológicas.
  • La profundización de esta pista busca identificar a los autores materiales del asesinato y revertir la impunidad tras años de reclamos judiciales.
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