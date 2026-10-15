La pista Jiménez: los indicios biológicos y testimoniales que reactivan la investigación del caso Lebbos

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán reactivó la causa del crimen de Paulina Lebbos al ordenar investigar a sospechosos de calle Estados Unidos ante nuevos indicios.
- Tanto el tribunal de juicio como la Corte Suprema provincial determinaron que el expediente no debe cerrarse y apuntaron a testimonios y pruebas biológicas.
- La profundización de esta pista busca identificar a los autores materiales del asesinato y revertir la impunidad tras años de reclamos judiciales.
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