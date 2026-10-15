Breves judiciales

La vocal Eleonora Rodríguez Campos fue elegida presidenta de la Región NOA de la JU.FE.JUS

La designación unánime reconoce la labor de la magistrada tucumana en el acceso a la justicia y la modernización del fuero de paz, proyectando su liderazgo a nivel regional.

La vocal de la Corte, Eleonora Rodríguez Campos.
La vocal de la Corte, Eleonora Rodríguez Campos.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La vocal de la Corte de Tucumán, Eleonora Rodríguez Campos, fue elegida por unanimidad presidenta de la Región NOA de la JU.FE.JUS por su labor judicial.
  • La designación responde a su trabajo previo en la modernización del fuero de paz y en el fortalecimiento del acceso a la justicia en la provincia de Tucumán.
  • El nombramiento proyecta su liderazgo a nivel regional e impulsará iniciativas conjuntas entre los poderes judiciales de las provincias del noroeste argentino.
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