La vocal Eleonora Rodríguez Campos fue elegida presidenta de la Región NOA de la JU.FE.JUS

Resumen para apurados
- La vocal de la Corte de Tucumán, Eleonora Rodríguez Campos, fue elegida por unanimidad presidenta de la Región NOA de la JU.FE.JUS por su labor judicial.
- La designación responde a su trabajo previo en la modernización del fuero de paz y en el fortalecimiento del acceso a la justicia en la provincia de Tucumán.
- El nombramiento proyecta su liderazgo a nivel regional e impulsará iniciativas conjuntas entre los poderes judiciales de las provincias del noroeste argentino.
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