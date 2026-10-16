Comienzan los festivales del Limón y del Sulky

Por las peñas: zambas y chacareras en distintos espacios

El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) anuncia para esta noche los shows de Carlos Sosa, Cuarta Cortada, Sofía Castaño y David Robles. En El Cardón (Las Heras 50) se presentará Silvio Lizarraga (foto). Tyrrra Folk, Cómplices, La Changada, Martu Bongiovanni y Nacho Cuellar estarán en La Escondida (Miguel Lillo 234). Alma Folk ocupará el escenario del bar Las Heras (Las Heras 312). Gabriel Sánchez y Los Desnaturalizados visitarán La Casa de Yamil (España 153). “Originarios” es la propuesta cultural que reunirá música en vivo, danza y baile popular desde las 22.30 en Casa Barrio (9 de Julio 1.032) con la intervención de La Encendida, La Banda de Río Salí, Leyendas en Danza, Kike Oyola y Migue Set Folk. En Estancia Eventos (Rivadavia 550, San Isidro de Lules) tendrá lugar una nueva edición de la Peña de Fabio Toledo, con la presencia -además del anfitrión- de Daniela Cayos, Puesta a Punto, Andrés Escobar, Sintonía Criolla y el Dj Boris.



