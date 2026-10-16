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Comienzan los festivales del Limón y del Sulky

Carteleras con artistas nacionales.

Silvio Lizárraga se presentará en la peña El Cardón.
Silvio Lizárraga se presentará en la peña El Cardón.
Por Redacción Espectáculos Hace 5 Hs

Hace más de medio siglo que Tafí Viejo celebra su principal producción con música. En 1971 fue la primera edición del Festival Nacional del Limón, que hoy y mañana volverá a las instalaciones del club Villa Mitre (Chacabuco 539) donde nació para rendir tributo a los trabajadores de la citricultura, compartir las tradiciones populares y reunir a la comunidad en torno a las expresiones artísticas desde el escenario Mercedes Sosa.

El predio contará con espacios destinados a la gastronomía y la actividad comercial, con propuestas de emprendedores y productores independientes. Los socios de Club LA GACETA tienen el beneficio de 2x1 en entradas.

La grilla folclórica de esta primera noche estará conformada por los tucumanos Nancy Pedro, Las 4 Cuerdas, los ballets del Limón y Embrujo de mi Tierra y el Mono Villafañe, y por los números nacionales protagonizados por Campedrinos, Lázaro Caballero y Christian Herrera. Natalia Balverdi, Claudio Juárez, David Correa y Marité Gramajo serán los conductores de ambas noches.

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También habrá un Homenaje al Limón dirigido por Héctor Gallego Estrada al frente de la formación integrada por Juan Pablo Castillo, Belén Gramajo Correa, Bonzo Horak, Guillermo Valoy, Federico Cucho Correa, Facundo Rodríguez, la academia de danzas Sisaiani, Franco Gómez, Franco Maldonado, Kelo Gravano, Marcelo Rodríguez, Augusto Rearte, Nicolás Chocobar, Romina Méndez y Ricardo Chanfaina Di Clemente.

A ellos se sumarán los ganadores del Pre-Limón: Gabriel Orlando Ibáñez como solista vocal; “Fregenal” en canción inédita (de los autores Federico González y Sebastián Iturre, interpretado por Changalay); Los Cómplices, en conjunto vocal; y el dúo vocal que conforman Brian Garzón y Facundo Cabrera. “Esta consagración representa mucho más que un reconocimiento: es el resultado del trabajo y la perseverancia como músicos independientes, y una oportunidad para acceder a uno de los escenarios más importantes de la provincia. Esta clase de certámenes cumple un papel fundamental en la promoción de nuevos proyectos y en la generación de oportunidades para los artistas locales”, remarcó Garzón.

Festival Nacional del Limón: qué artistas se presentarán y dónde comprar entradas

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En esta competencia previa recibieron menciones especiales Florencia Ríos en canción inédita; Los Ribereños de Tucumán en dúo vocal; Vestigios en conjunto vocal: y “Tierra amarilla” en canción inédita, composición de Marcos Rodríguez interpretada por Tucu-Hermanos.

Con entrada gratis

En simultáneo, el club Unidad Simoca será la sede del 54° Festival Nacional del Sulky, con apertura de puertas desde las 19 tanto hoy como mañana (no estará habilitado el estacionamiento en la zona), y con entrada libre y gratuita. La grilla comenzará con el tradicional desfile de sulkys y de agrupaciones gauchas.

Destino San Javier y Q’Lokura serán los números centrales de esta noche, junto a Iván Ruiz, Los 4 de Salta, Jorge Daniel Véliz, el humor del Bomba Contreras, Juan Carlos Mansilla y el grupo Ybotí, entre otros. Además se sumarán los ganadores del certamen selectivo: Lourdes Elizabeth Brito y Mauricio Javier Alcaraz en solistas vocales femenino y masculino; Jesús Cuellar en solista instrumental; Kimsajuy en conjunto instrumental y La Llave en conjunto vocal.

Simoca despide su gran Festival Nacional del Sulky

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Por aparte, desde las 21 y en el Club de Deportes de la comuna de Medinas habrá una cena show por el Día de la Madre con las actuaciones en vivo de Los Nuevos Cantores del Alba, Luis Santucho & La Banda Más Fiestera y Los Inolvidables Iracundos, con el premio a la mejor mesa decorada y varios sorteos.

Por las peñas: zambas y chacareras en distintos espacios

El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) anuncia para esta noche los shows de Carlos Sosa, Cuarta Cortada, Sofía Castaño y David Robles. En El Cardón (Las Heras 50) se presentará Silvio Lizarraga (foto). Tyrrra Folk, Cómplices, La Changada, Martu Bongiovanni y Nacho Cuellar estarán en La Escondida (Miguel Lillo 234). Alma Folk ocupará el escenario del bar Las Heras (Las Heras 312). Gabriel Sánchez y Los Desnaturalizados visitarán La Casa de Yamil (España 153). “Originarios” es la propuesta cultural que reunirá música en vivo, danza y baile popular desde las 22.30 en Casa Barrio (9 de Julio 1.032) con la intervención de La Encendida, La Banda de Río Salí, Leyendas en Danza, Kike Oyola y Migue Set Folk. En Estancia Eventos (Rivadavia 550, San Isidro de Lules) tendrá lugar una nueva edición de la Peña de Fabio Toledo, con la presencia -además del anfitrión- de Daniela Cayos, Puesta a Punto, Andrés Escobar, Sintonía Criolla y el Dj Boris.

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