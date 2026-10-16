Concierto en el teatro San Martín: un viaje imaginario sobre el “Expreso de Oriente”

“Concebir un programa musical a partir de un itinerario geográfico, con un marco dramatúrgico para composiciones que originalmente no fueron hechas con ese propósito, implica ciertos riesgos, como caer en asociaciones demasiado evidentes o banales o en una repetición excesiva de los mismos criterios para relacionar cada una con un destino. Quería evitar esa simplificación, porque la música está llena de ambigüedades culturales, como las obras de inspiración española escritas por franceses o el encuentro en el alemán Gluck de la mitología griega. Las identidades y las asociaciones culturales rara vez son completamente inequívocas. Precisamente es esa ambigüedad lo que me interesaba explorar, así como la finura de Friedman y su música de salón, que evoca un universo de refinamiento y elegancia”, describe.