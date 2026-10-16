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Llegan los shows de El Mató a un Policía Motorizado, Flema y Autos Robados

Recitales en vivo en el Palacio de los Deportes, La Taberna de Saturno y Diva.

EN VIVO. El rock de Él Mató a un Policía Motorizado sonará esta noche.
EN VIVO. El rock de Él Mató a un Policía Motorizado sonará esta noche.
Por Redacción Espectáculos Hace 5 Hs

El Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio no tiene descanso. Esta noche, desde las 21, se presentará Él Mató a un Policía Motorizado, la banda platense liderada por Santiago Motorizado a mediados de 2003 y que se convirtió en una de las referencias más importantes del rock independiente argentino.

En sus más de dos décadas de trayectoria, el grupo recorrió Latinoamérica, Estados Unidos y Europa y pasó por festivales como Primavera Sound, Vive Latino y Lollapalooza. En 2022 ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock por “Unas vacaciones raras” y en 2024 recibió el Gardel a Mejor Álbum de Rock por “Súper Terror”. Este año, además, “Sesión 20° Aniversario” fue nominado como Mejor Álbum Grupo de Rock. Ahora, el recorrido vuelve al norte argentino, con Tucumán como primera parada antes del show de mañana en Jujuy y luego de su paso internacional por Montevideo, Arequipa, Lima, Porto Alegre y San Pablo.

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A la misma hora, otra banda con reconocimiento nacional visitará La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena): Flema es un emblema del punk rock argentino y su show contendrá clásicos, pogo y mucha energía en su show “Nunca seré un policía”.

Con más de tres décadas de trayectoria, la agrupación se consolidó en la escena sostenida por una identidad propia a través de sus canciones, su actitud contestataria y sus potentes presentaciones en vivo. Junto a los visitantes tocarán los taficeños de Barrio.

La tercera propuesta del rock nacional de la noche será protagonizada por Autos Robados, que estará desde las 22 en Diva Rock Club (Rivadavia 1.320), con la participación como invitados de Estación Experimental, Trompo y sus Destajadores, y los Djs Caballo Tranquilo y Chato Luis. El grupo oriundo de Quilmes está presentando su EP “El antídoto”, y regresa a la provincia luego de su visita de abril.

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La grilla del rock en la provincia se completa con grupos tucumanos encabezados por la actuación de Tripas Calientes en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) desde las 22 para celebrar los 50 años del grupo y los 70 de su líder, Santiago Camino. En la materia de tributos, Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini) recibirá a las 22.30 a Arde el Cielo con las canciones de Maná; en La Gesta Cultural (avenida Alem 747), El Séptimo Día rendirá homenaje a Soda Stereo; y en José Cuervo (Miguel Lillo 352), desde la medianoche, La Colgada Basautor recreará los temas de Divididos.

En el Restó Boris (San Juan 1.131) habrá una noche electrónica con los Dj’s Leocadio y Facundo Nadra.

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