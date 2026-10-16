Llegan los shows de El Mató a un Policía Motorizado, Flema y Autos Robados

La grilla del rock en la provincia se completa con grupos tucumanos encabezados por la actuación de Tripas Calientes en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) desde las 22 para celebrar los 50 años del grupo y los 70 de su líder, Santiago Camino. En la materia de tributos, Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini) recibirá a las 22.30 a Arde el Cielo con las canciones de Maná; en La Gesta Cultural (avenida Alem 747), El Séptimo Día rendirá homenaje a Soda Stereo; y en José Cuervo (Miguel Lillo 352), desde la medianoche, La Colgada Basautor recreará los temas de Divididos.