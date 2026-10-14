EconomíaNoticias económicas La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron Los servicios privatizados y la salud marcaron los incrementos en el índice provincial, que acumula una variación interanual del 33,9%. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL La suba de las tarifas de los servicios públicos privatizados impactó en la medición en Tucumán. Por Marcelo Aguaysol Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosTucumánInflaciónJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿Por qué la incertidumbre modifica el humor social? La industria manufacturera cayó 3,2% interanual en agosto: ¿cuáles fueron los sectores más afectados? Maíz: el monitoreo de dalbulus maidis es clave para 2026/27 Lo más popular El museo Timoteo Navarro reabre con el Salón de Tucumán Niños mediadores dan lecciones de paz desde las bancas de la Legislatura Se hará en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán la jornada “Voces con Impacto” Se inicia el debate en Diputados por el Presupuesto 2027 Código de Planeamiento Urbano en la capital: se avecina una audiencia clave Ranking notas premium Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones Marc-Philippe Weller: “Para las inversiones no solo importa abrir el comercio, sino la estabilidad de las normas” Un partido se despega de un acto de Manzur y lanzan una mesa para debatir el transporte Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron