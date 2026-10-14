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La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Los servicios privatizados y la salud marcaron los incrementos en el índice provincial, que acumula una variación interanual del 33,9%.

La suba de las tarifas de los servicios públicos privatizados impactó en la medición en Tucumán.
La suba de las tarifas de los servicios públicos privatizados impactó en la medición en Tucumán.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 5 Hs

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