Pablo Fábregas, artista de stand up: “El estado natural es aceptar que uno tiene una locura”

- No soy un historiador del tema ni mucho menos. Tiene un nacimiento en el contador de chistes de la posguerra, pero el stand up como comedia crítica de observación tiene una raíz un poco más cercana, de los 60 y los 70. En la Argentina entró muy bien en la poscrisis de 2002. Hoy creció mucho, aparecieron un montón de estilos y se desarrolló como formato de negocio muy exitoso en teatros y bares. Pero no es un formato fácil. Como comediante, personalicé mucho mi estilo, soy más contundente y más efectivo a la hora tanto de estar arriba del escenario como al escribir o de pensar un show nuevo por la profesionalización.