Resolución judicial

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

El máximo tribunal provincial declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por el querellante para llegar a la Corte de la Nación. El escrito ingresó al sistema tres días después de que venciera el plazo legal.

La Corte rechazó un recurso por extemporáneo.
La Corte rechazó un recurso por extemporáneo.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán rechazó el recurso extraordinario de la querella contra la absolución de dos acusados de abuso sexual por haberse presentado tres días fuera de término.
  • La parte querellante buscaba apelar ante la Corte de la Nación el fallo absolutorio, pero el escrito digital ingresó formalmente tres días después de expirar el plazo procesal.
  • Con la desestimación por extemporaneidad, la absolución de los imputados queda firme en el ámbito provincial, cerrando la vía ordinaria hacia el máximo tribunal del país.
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