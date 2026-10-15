¿Qué tan satisfechos están los argentinos con la gestión de Milei?

Resumen para apurados
- Un sondeo de la Universidad de San Andrés reveló que la satisfacción con la gestión de Javier Milei en Argentina sigue congelada en 30%, ante el descontento socioeconómico.
- El 54% de los encuestados afirma que no llega a fin de mes, mientras que la falta de empleo, los bajos salarios y la pobreza encabezan las principales preocupaciones del país.
- El informe proyecta un escenario electoral de paridad técnica con 26% para La Libertad Avanza y 24% para el peronismo, marcado por una alta indecisión y dispersión opositora.
¿Cómo transcurre el tercer año de mandato presidencial de Javier Milei? La satisfacción con el rumbo del país se mantiene congelada en un 30% (insatisfacción del 67%), valores en meseta desde mayo. A pesar de los niveles bajos, la satisfacción actual supera holgadamente a la registrada en el mismo período de las gestiones de Mauricio Macri (22%) y Alberto Fernández (11%), indica la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. Esto incide en la imagen del jefe de Estado. De acuerdo con el reporte académico, la aprobación de Javier Milei se ubica en 36% (desaprobación del 60%). En términos comparativos, iguala de forma exacta la aprobación que registraba Macri en el mismo mes de su mandato (36%) y se mantiene por encima de la de Alberto Fernández (21%), detalla el diagnóstico al que accedió LA GACETA.
La clase alta y la clase media baja son las que muestran una mayor satisfacción (33% y 31%, respectivamente), mientras que laclase baja y la media alta son las que mayor insatisfacción muestran (67% y 60%, respectivamente). Otro punto llamativo del sondeo es el quiebre en la Brecha Generacional: los Boomers(mayores de 60 años) se convirtieron en el segmento de mayor aprobación a la gestión (45%), superando a la Generación Z (39%). Se acentúa el contraste con los Millennials (los más jóvenes), donde la desaprobación escala al 65%.
En la sociedad argentina prevalece la mirada negativa sobre el año transcurrido. Según la encuesta, un 56% considera que la situación del país empeoró respecto al año pasado (solo 18% ve mejoras), y un 52% afirma que su economía personal retrocedió (solo 14% percibe mejoras). La retrospección es negativa en todos los segmentos, con excepción de los votantes propios del oficialismo, explica. Más allá de ese pesimismo, se observa una leve mejora de 3 puntos porcentuales en la expectativa de que el país mejorará el próximo año (subió al 29%), mientras que un 43% cree que empeorará. A nivel personal, un 30% cree que su situación familiar mejorará, frente a un 35% que anticipa un deterioro.
La agenda social y laboral encabeza las demandas prioritarias: Falta de trabajo (39%), Bajos salarios (35%), Pobreza (31%)y Corrupción (30%).
La caída en la Evaluación de la Política Económica es una de las señales de alerta más claras del mes. La satisfacción con la gestión económica cayó 4 puntos porcentuales (pasando del 32% al 28%), quedando relegada por detrás de áreas como Relaciones Exteriores (34%), Defensa (34%), Energía (31%) y Seguridad (30%), puntualiza el informe que dirige el doctor en Ciencias Sociales, Diego Reynoso.
En el último reporte, la Universidad de San Andrés incorporó un capítulo de microeconomía: la medición directa de los ingresos familiares. En ese aspecto, el 54% de los encuestados afirma que no le alcanzan los ingresos (un 35% recorta gastos o usa ahorros y un 19% recurre al endeudamiento). En otros términos, La mayoría de los argentinos reportan vivir con lo justo. Solo un 20% manifiesta capacidad de ahorro.
Sobre las políticas adoptadas por el Gobierno nacional, la inhabilitación a petroleras no autorizadas en las Islas Malvinas es la medida que cosechó el mayor consenso positivo de la gestión (53% de acuerdo). En cuanto a la Ley de Tierras, la desregulación para la venta de tierras rurales a extranjeros es la política con mayor rechazo explícito de la sociedad (68% en desacuerdo).
La encuesta, finalmente, muestra otros dos aspectos que tienen que ver con la gestión y la política. Por un lado, los ministros con mejor imagen positiva son Diego Santilli (28%), Sandra Pettovello (25%) y Luis Caputo (25%). Los que registran mayor imagen negativa son Karina Milei (69%), Luis Caputo (57%) y Federico Sturzenegger (50%). En cuanto a ministros y funcionarios públicos, todospresentan diferencial negativo. El diferencial negativo más alto corresponde a Karina Milei (-49%), mientras que los más bajos son los de Diego Santilli, Pablo Quirno y Carlos Alberto Presti (-18%).
En materia de intención de voto, según el sondeo de la Universidad de San Andrés, persiste el empate técnico: si las elecciones presidenciales fueran hoy, un 26% votaría a La Libertad Avanza y un 24% al Peronismo, mientras que el 26% no sabe o no responde a quién votaría. Un 4% votaría por el FIT, un 3% por el PRO, un 3% por Provincias Unidas, y el resto de las opciones obtienen menos de 3%. Entre quienes aprueban al gobierno, el 66% votaría a La Libertad Avanza, el 17% no sabe y el 4% al PRO. Entre quienes desaprueban, el 39% votaría al Peronismo, el 22% no sabe, el 7% votaría en blanco y el 6% al Frente de Izquierda, lo que evidencia una mayor dispersión del voto opositor.