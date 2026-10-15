¿Qué tan satisfechos están los argentinos con la gestión de Milei?

¿Cómo transcurre el tercer año de mandato presidencial de Javier Milei? La satisfacción con el rumbo del país se mantiene congelada en un 30% (insatisfacción del 67%), valores en meseta desde mayo. A pesar de los niveles bajos, la satisfacción actual supera holgadamente a la registrada en el mismo período de las gestiones de Mauricio Macri (22%) y Alberto Fernández (11%), indica la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. Esto incide en la imagen del jefe de Estado. De acuerdo con el reporte académico, la aprobación de Javier Milei se ubica en 36% (desaprobación del 60%). En términos comparativos, iguala de forma exacta la aprobación que registraba Macri en el mismo mes de su mandato (36%) y se mantiene por encima de la de Alberto Fernández (21%), detalla el diagnóstico al que accedió LA GACETA.