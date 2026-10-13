Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

Resumen para apurados
- Conductores en Argentina deben gestionar TelePase u otros pagos digitales ante las marcadas diferencias de tarifas según el medio utilizado en las estaciones de peaje.
- La transición hacia el cobro electrónico reemplaza progresivamente al efectivo en rutas del país, ofreciendo alternativas virtuales con cuadros tarifarios diferenciados.
- La adhesión masiva al sistema digital busca agilizar el tránsito en autopistas y consolidar la modernización del cobro vial a nivel regional y nacional.
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