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Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

Hay considerables diferencias en las tarifas según a través de qué medio se paga.

Peaje Molle Yaco, Tracas. Fotos Analía Jaramillo
Peaje Molle Yaco, Tracas. Fotos Analía Jaramillo
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Conductores en Argentina deben gestionar TelePase u otros pagos digitales ante las marcadas diferencias de tarifas según el medio utilizado en las estaciones de peaje.
  • La transición hacia el cobro electrónico reemplaza progresivamente al efectivo en rutas del país, ofreciendo alternativas virtuales con cuadros tarifarios diferenciados.
  • La adhesión masiva al sistema digital busca agilizar el tránsito en autopistas y consolidar la modernización del cobro vial a nivel regional y nacional.
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