Política

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades

Una consultora desglosó los gastos y las partidas del Estado, y halló grietas en el discurso oficial del “no hay plata”.

El conflicto que hoy vuelve a ganar la calle arrastra dos años de pulseadas institucionales.
El conflicto que hoy vuelve a ganar la calle arrastra dos años de pulseadas institucionales.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe técnico reveló que el proyecto de Presupuesto del Gobierno nacional cuenta con partidas para financiar a las universidades, desmintiendo la falta de fondos.
  • El desglose de gastos de una consultora surge en medio del conflicto por la Marcha Federal Universitaria y tras dos años de tensiones institucionales por los recursos.
  • El hallazgo debilita el argumento oficial de escasez y podría reconfigurar el debate legislativo sobre el financiamiento educativo y el Presupuesto en el Congreso.
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