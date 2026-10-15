Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades

Resumen para apurados
- Un informe técnico reveló que el proyecto de Presupuesto del Gobierno nacional cuenta con partidas para financiar a las universidades, desmintiendo la falta de fondos.
- El desglose de gastos de una consultora surge en medio del conflicto por la Marcha Federal Universitaria y tras dos años de tensiones institucionales por los recursos.
- El hallazgo debilita el argumento oficial de escasez y podría reconfigurar el debate legislativo sobre el financiamiento educativo y el Presupuesto en el Congreso.
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