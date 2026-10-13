Tucumán movió más de $7.354 millones durante el fin de semana largo

Resumen para apurados
- Más de 54.000 turistas generaron $7.354 millones en Tucumán del 10 al 12 de octubre por una nutrida agenda de eventos culturales y deportivos.
- Con 89% de ocupación hotelera promedio, el flujo fue impulsado por festivales populares en el interior y recitales masivos como Los Fundamentalistas y Fito Páez.
- El derrame benefició al comercio regional y afianza a Tucumán como un polo estratégico para grandes espectáculos y turismo de eventos en el norte del país.
Tucumán vivió uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico del año. Entre el 10 y el 12 de octubre, las fiestas populares, los recitales y las competencias deportivas convocaron a miles de personas en distintos puntos de la provincia y generaron un impacto económico estimado en $7.354 millones, según el balance del Observatorio Turístico provincial.
De acuerdo con el relevamiento, durante esos días se alojaron 54.692 turistas, que sumaron 98.446 pernoctaciones. La ocupación hotelera y parahotelera promedio alcanzó el 89%, mientras que el gasto diario promedio por visitante se calculó en $124.400, por encima de los $116.900 registrados a nivel nacional, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
La convocatoria estuvo impulsada por una agenda de más de 25 propuestas culturales, artísticas y deportivas que distribuyeron el movimiento entre San Miguel de Tucumán y distintas localidades del interior.
Fiestas populares y recitales, los grandes convocantes
Entre los acontecimientos más concurridos se destacó la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, en Trancas, que reunió a unas 120.000 personas durante sus cuatro noches. En Aguilares, la 39.ª Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar convocó a aproximadamente 63.000 asistentes, mientras que el Festival Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, recibió a más de 47.000 personas en sus tres jornadas.
La música también tuvo un papel central. El recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo convocó a más de 50.000 espectadores, con seguidores que llegaron desde distintos puntos del país para participar de la esperada “misa ricotera”.
El espectáculo tuvo un significado especial para el público de la banda, ya que fue su primera presentación desde el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari. Según el balance oficial, el recital se desarrolló sin incidentes y con un operativo coordinado entre los organizadores y las distintas áreas del Gobierno provincial.
A esa convocatoria se sumó la presentación de Fito Páez en el club Central Córdoba, donde el músico ofreció un recital que reunió a sus seguidores en una noche dedicada al rock nacional.
El calendario incluyó, además, los 21K de LA GACETA, el Master 4000 de Pádel en Concepción, el rally de mountain bike “2500 Tafí” y la octava edición del Open Internacional Copa Jardín de la República de Patín Artístico, en el club Floresta.
Cuáles fueron los destinos con mayor ocupación
El impacto de las actividades también se reflejó en los alojamientos turísticos. Varios destinos tucumanos registraron niveles de ocupación cercanos al total de sus plazas disponibles, de acuerdo con el relevamiento provincial.
San Javier encabezó la lista con el 99%, seguido por San Pedro de Colalao, con el 97%, y Yerba Buena, con el 94%. El Cadillal alcanzó el 92%, mientras que San Miguel de Tucumán llegó al 91%.
También se registraron porcentajes elevados en Tafí Viejo, con el 90%; Tafí del Valle, con el 89%; y Monteros y Simoca, ambas localidades con el 88%.
Los números muestran que el movimiento no quedó concentrado en la capital. Las fiestas y los encuentros deportivos impulsaron desplazamientos hacia distintos puntos de la provincia, con actividad para hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios turísticos.
El balance oficial atribuyó parte de ese resultado a la capacidad de los eventos para atraer visitantes que, además de asistir a un espectáculo o participar de una competencia, pueden recorrer los paisajes, conocer la gastronomía y visitar otros atractivos de Tucumán.