Tucumán movió más de $7.354 millones durante el fin de semana largo

Fiestas populares y recitales, los grandes convocantes

Entre los acontecimientos más concurridos se destacó la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, en Trancas, que reunió a unas 120.000 personas durante sus cuatro noches. En Aguilares, la 39.ª Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar convocó a aproximadamente 63.000 asistentes, mientras que el Festival Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, recibió a más de 47.000 personas en sus tres jornadas.