El nuevo tablero político, bajo análisis: entre la fragmentación y la incertidumbre

Resumen para apurados
- En Tucumán, el analista Sergio Berensztein advirtió sobre la creciente incertidumbre y el desgaste político y social del país durante el Foro Argentina Andina.
- El debate abordó la fatiga por las reformas económicas y la fragmentación electoral, marcada en Tucumán por la disputa Jaldo-Manzur y el avance libertario.
- La falta de políticas de Estado amenaza la certidumbre inversora, mientras el adelantamiento comicial definirá el peso opositor y libertario en la región.
El escenario político argentino atraviesa una etapa marcada por el desgaste, la incertidumbre y la falta de consensos, según planteó el analista político Sergio Berensztein durante el panel “El nuevo tablero local y nacional: gobernabilidad y reformas”, realizado en el marco del Foro Argentina Andina. El especialista compartió la actividad con Gabriela Baigorrí, jefa de Política y de LA GACETA Play, y con Bernabé Salas Arón, coordinador de Reformas Provinciales de la Fundación Federalismo y Libertad, quien ofició de moderador.
Berensztein sostuvo que la opinión pública está atravesada por una creciente preocupación económica y por las dudas respecto del rumbo del país. “Hay un nivel significativo de desgaste, desgaste de la clase política, desgaste de una sociedad que está fatigada por el proceso de reformas. Hay también una profunda desconfianza. La opinión pública está sobre todo preocupada por problemas económicos, distintos a los de hace tres años, donde dominó la inflación”, afirmó.
En ese contexto, advirtió sobre la incertidumbre de cara a las próximas elecciones. “Si el argentino hubiera logrado en estos años un acuerdo sobre políticas de Estado, sobre objetivos y sobre instrumentos para lograr esos objetivos que le dieran certidumbre en un horizonte lógico a la sociedad y también a los inversores, no tendríamos esta situación que estamos viviendo hoy”, señaló.
Baigorrí trasladó el análisis al escenario tucumano y destacó que ya existen definiciones que permiten anticipar parte del tablero provincial. Señaló que el oficialismo mantiene el sistema de acoples y que el adelantamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales puede tener impacto en la competencia.
Sobre el peronismo tucumano, consideró que hoy existe una confrontación entre sectores y descartó, al menos por ahora, un acuerdo entre el gobernador Osvaldo Jaldo y Juan Manzur. “No es el mismo escenario que en 2025. Al separar las elecciones y al haber otras condiciones, esa necesidad de reunirse ya no existe”, afirmó.
La periodista también puso el foco en la decisión de La Libertad Avanza de competir con una lista única, frente a un sistema de acoples que permite la presentación de numerosas listas. “Es muy probable que, teniendo la fuerza que se prevé que tengan en las elecciones provinciales, pueda ser una muy buena elección en la Legislatura, en los concejos deliberantes y probablemente también en algunos municipios”, sostuvo.
Baigorri consideró, además, que todavía existen sectores que podrían incorporarse a la disputa provincial, entre ellos el radicalismo y el PRO. En ese sentido, señaló que el escenario opositor “no está del todo definido” y que habrá que seguir la evolución de las candidaturas y los acuerdos en los próximos meses.
Por último, Berensztein también cuestionó la centralidad que adquirió el debate nacional sobre las PASO y planteó que existen antecedentes de internas partidarias sin ese mecanismo. “Que haya PASO o no haya PASO es absolutamente irrelevante. Sin PASO también uno puede tener construcción de consensos partidarios o interpartidarios”, sostuvo.
Proyecto Aconquija: presentaron una agenda para el desarrollo de Tucumán
El Proyecto Aconquija fue presentado como una agenda estratégica con propuestas para abordar los principales desafíos de Tucumán. La iniciativa, impulsada por la Fundación Federalismo y Libertad, reúne el aporte de más de 30 especialistas de distintas áreas.
Durante la presentación, Pablo Pero, director de Políticas Públicas de la fundación, explicó que el trabajo contiene un diagnóstico y propuestas concretas para el sector privado y público, los servicios, la infraestructura y las instituciones provinciales.
“De ninguna manera Tucumán está condenada al estancamiento, sino que simplemente estamos yendo mucho más despacio de lo que podríamos”, afirmó. Según Pero, la provincia cuenta con talento, recursos y oportunidades, pero necesita mejorar la planificación y la coordinación. “Si logramos hacerlo, vamos a poder desarrollar todo ese potencial”, sostuvo.