El nuevo tablero político, bajo análisis: entre la fragmentación y la incertidumbre

La periodista también puso el foco en la decisión de La Libertad Avanza de competir con una lista única, frente a un sistema de acoples que permite la presentación de numerosas listas. “Es muy probable que, teniendo la fuerza que se prevé que tengan en las elecciones provinciales, pueda ser una muy buena elección en la Legislatura, en los concejos deliberantes y probablemente también en algunos municipios”, sostuvo.