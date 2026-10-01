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Tucumán: ¿cuándo arranca el pago del 80% del sueldo para empleados estatales?

La parte proporcional del 20% se extendió hasta el 1 de octubre. Conocé el cronograma completo que dio a conocer la Tesorería General de la Provincia.

TUCUMÁN. Avanza el pago para empleados estatales.
TUCUMÁN. Avanza el pago para empleados estatales.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Tucumán inicia el sábado 3 de octubre el pago del 80% complementario del sueldo a los empleados estatales para completar los haberes mensuales del sector público.
  • El desembolso se realiza de forma escalonada según el cronograma de Tesorería General, luego de haberse completado el pago del anticipo correspondiente al 20% el 1 de octubre.
  • El esquema concluirá el jueves 8 de octubre con la acreditación al Poder Judicial y entes autárquicos, garantizando la regularización total de ingresos en la administración pública.
Resumen generado con IA

El sábado 3 de octubre arranca el pago de la parte complementaria, correspondiente al 80% del sueldo, para los empleados estatales en Tucumán, según informó Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción.

Cronograma del 80%

Sábado 3 de octubre

- Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial.

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Martes 6 de octubre

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

Miércoles 7 de octubre

- Comunas Rurales

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 -

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Jubilados Fuera de Convenio

- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

- Poder Legislativo

Jueves 8 de octubre

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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