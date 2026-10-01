Tucumán: ¿cuándo arranca el pago del 80% del sueldo para empleados estatales?

Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán inicia el sábado 3 de octubre el pago del 80% complementario del sueldo a los empleados estatales para completar los haberes mensuales del sector público.
- El desembolso se realiza de forma escalonada según el cronograma de Tesorería General, luego de haberse completado el pago del anticipo correspondiente al 20% el 1 de octubre.
- El esquema concluirá el jueves 8 de octubre con la acreditación al Poder Judicial y entes autárquicos, garantizando la regularización total de ingresos en la administración pública.
El sábado 3 de octubre arranca el pago de la parte complementaria, correspondiente al 80% del sueldo, para los empleados estatales en Tucumán, según informó Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción.
Cronograma del 80%
Sábado 3 de octubre
- Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial.
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
Martes 6 de octubre
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
Miércoles 7 de octubre
- Comunas Rurales
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 -
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados Fuera de Convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Poder Legislativo
Jueves 8 de octubre
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)