Polémica

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros

Especialistas advirtieron sobre la gravedad de revocar la cautelar mediante un atajo procesal. Señalan que la decisión habilita compras irrestrictas de territorio rural y convalida un DNU cuyo contenido ya había sido desestimado por el Senado.

La polémica está centrada en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La polémica está centrada en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Juristas cuestionaron hoy el fallo de la Corte Suprema en Argentina que revocó una cautelar y habilitó la venta irrestricta de tierras rurales a extranjeros vía DNU.
  • La medida judicial desactivó el freno a un decreto del Ejecutivo que flexibiliza la Ley de Tierras, pese a que su contenido ya había sido desestimado por el Senado.
  • Especialistas alertan sobre la gravedad institucional del atajo procesal y el impacto sobre la soberanía territorial ante futuras adquisiciones sin límites legales.
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