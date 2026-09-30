Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros
Especialistas advirtieron sobre la gravedad de revocar la cautelar mediante un atajo procesal. Señalan que la decisión habilita compras irrestrictas de territorio rural y convalida un DNU cuyo contenido ya había sido desestimado por el Senado.
Resumen para apurados
- Juristas cuestionaron hoy el fallo de la Corte Suprema en Argentina que revocó una cautelar y habilitó la venta irrestricta de tierras rurales a extranjeros vía DNU.
- La medida judicial desactivó el freno a un decreto del Ejecutivo que flexibiliza la Ley de Tierras, pese a que su contenido ya había sido desestimado por el Senado.
- Especialistas alertan sobre la gravedad institucional del atajo procesal y el impacto sobre la soberanía territorial ante futuras adquisiciones sin límites legales.
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