Polémica resolución

Qué dice el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y qué consecuencias abre en el mercado rural

El máximo tribunal desestimó el amparo de ex combatientes por falta de legitimación activa y advirtió que la soberanía territorial no es un bien colectivo tutelable por asociaciones. Claves de una resolución que revive el decreto mientras el Congreso ya había rechazado el tema por ley.

Los vocales de la Corte firmaron una polémica resolución.
Los vocales de la Corte firmaron una polémica resolución.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema desestimó un amparo contra el decreto sobre la Ley de Tierras en Argentina por falta de legitimación activa de los demandantes.
  • Excombatientes impugnaron el DNU que desreguló la venta de campos, pero la Corte determinó que la soberanía territorial no es un bien colectivo tutelable por ONGs.
  • El fallo deja vigente la desregulación para la compra de campos por parte de extranjeros, reactivando las operaciones del mercado inmobiliario rural en todo el país.
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