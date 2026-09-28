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¿Entramos o no en recesión? Guía práctica para entender qué le pasa a la economía argentina

Los números y términos técnicos reflejan una parte de lo que se siente en los bolsillos de un sector importante de la sociedad.

¿Recesión o ilusión? IMAGEN DE ARCHIVO
¿Recesión o ilusión? IMAGEN DE ARCHIVO
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas analizan hoy si Argentina atraviesa una recesión, evaluando la brecha entre los índices técnicos oficiales y el impacto económico en la sociedad.
  • El debate surge ante la pérdida del poder adquisitivo y posturas oficiales que niegan la crisis, mientras diversos sectores advierten caídas en la actividad.
  • Definir la situación económica determinará las expectativas de recuperación, el consumo futuro y la efectividad de las medidas fiscales del Gobierno.
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