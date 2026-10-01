Peter Lamelas en Tucumán: "EEUU apuesta por el futuro de la Argentina y por el Gobierno de Javier Milei"

Resumen para apurados
- En Tucumán, el embajador de EE.UU., Peter Lamelas, ratificó el respaldo del gobierno de Donald Trump a la gestión de Javier Milei durante el Foro Argentina Andina.
- Lamelas destacó el Corredor Andes-Atlántico de US$ 7.000 millones y valoró el RIGI y la desregulación para potenciar el litio, cobre y gas del noroeste argentino.
- El apoyo financiero y comercial de EE.UU. prevé extenderse tras 2027 si continúan las reformas de mercado y se garantiza la seguridad tecnológica frente a China.
Estados Unidos ha dejado un mensaje claro en el Foro Argentina Andina. La administración del presidente Donald Trump brinda un rotundo respaldo a la gestión de su par argentino Javier Milei. Y llamó a fortalecer “una alianza donde ganan todos”. Esta reflexión fue realizada por el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, durante su exposición en la Segunda Edición del Foro que se realiza en el Hilton Garden Inn Tucumán, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.
El diplomático fue presentado por la ex embajadora de Venezuela, Elisa Trotta Gamus. La también asesora estratégica en comunicación en América latina resaltó, precisamente, la comunión de ideas entre EEUU y la Argentina y que eso se refleja en la designación de Lamelas como embajador que, además de fortalecer las relaciones diplomáticos, tiene la misión de tender puentes con la ciudadanía de todo el país.
El embajador estadounidense arrancó su exposición citando al propio Milei respecto de la importancia que tuvo la Fundación Federalismo y Libertad en sus inicios políticos que, con el tiempo, lo condujeron hacia la presidencia de la Nación. Médico y empresario de raíces cubanas, Lamelas dijo que es la primera vez que visita Tucumán, una provincia a la que le reconoció como cuna de la Independencia Argentina, donde se forjó el destino de un país. “Dos siglos después, la libertad se convirtió en oportunidades concretas para la inversión, la producción y el trabajo de jóvenes que pueden construir su futuro en su propia provincia”, continuó.
Lamelas fue tajante respecto de las relaciones bilaterales. “Los Estados Unidos están aquí presentes, comprometido y apostando por el futuro de la Argentina”, remarcó. En ese sentido, mencionó el Corredor Andes-Atlántico, que implicará una inversión estimada en U$S 7.000 millones. "Las exportaciones de minerales, petróleo y gas aumentarán a través de inversiones estadounidenses e inversiones respaldadas por los EEUU en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura de generación y transmisión de energía, construidas sobre una base de tecnología confiable que busca garantizar una eficiencia óptima y máxima ciberseguridad", comunicó la administración Trump cuando anunció, hace algunos días, este proyecto bilateral.
“Los Andes han sido siempre un símbolo de grandeza argentina y puede ser uno de los grandes motores de desarrollo en el NOA para la minería, el gas natural, la energía, la infraestructura y la agroindustria”, detalló el diplomático estadounidense. La descripción fue más profunda con otra definición: “es el motor del renacimiento económico de la Argentina…Estados Unidos está presente, comprometido y apuesta, con fuerza, por el futuro de la Argentina y por el gobierno de Javier Milei”.
Lamelas resaltó que el corredor Andes-Atlántico fortalecerá las economías de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, conectando los recursos y la riqueza del NOA con los puertos del Atlántico. “Así, las ganancias volverán a estas provincias y eso es lo que respaldamos”, subrayó. La financiación estará a cargo del Banco de Importaciones y Exportaciones de EEUU (EXIM, por sus siglas en inglés), lo que significa que los recursos se destinarán especialmente a la compra de bienes y servicios estadounidenses, comenzando en 2027. Según el embajador, esta inversión es una muestra más hacia el mundo de la confianza que Estados Unidos tiene en la Argentina. “Estamos apostando al futuro de este país con una línea de crédito que se puede expandir hasta 2027 si se siguen profundizando las reformas económicas. Esto es capital real”, puntualizó. 2027 es un año de elecciones en la Argentina. En ese sentido, Lamelas fue tajante: “estamos apoyando al gobierno de Javier Milei y si sigue este gobierno y con los cambios, vamos a seguir apoyando a la Argentina después”, afirmó. Acotó que ese apoyo es completo, no sólo político e institucional, sino también en equipamiento, tecnología e infraestructura de primera línea. “En el mundo, vivimos una transformación tecnológica, robótica, de baterías y de autos eléctricos. Y para eso se necesitan recursos como el litio, el cobre o el gas natural que Argentina los tiene y que el mundo los necesita”, indicó.
Luego, Lamelas fundamentó que el capital privado busca seguridad para sus inversiones, con reglas claras, respeto a la ley y que el Gobierno de Milei lo ha demostrado, bajando la burocracia y dando más libertad, con el respeto por los contratos y por la propiedad privada. “Coincide con la visión de mi amigo, el presidente Donald Trump, dándole fuerza al sector privado”, comparó. Agregó que los resultados están a la vista con los casi U$S 120.000 millones en proyectos en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). “No es teoría; es cambio real lo que está pasando”, fundamentó.
En otro tramo de su mensaje, Lamelas abogó por construir un ecosistema digital de confianza, en la que los datos, la energía y la tecnología sean consideradas como seguridad nacional para las redes. “Las empresas estadounidenses quieren invertir miles de millones de dólares en Argentina y en el NOA y sólo piden una garantía: redes confiables, es decir, un ecosistema de confianza”, puntualizó. En ese aspecto, diferenció respecto de la legislación de China que “obligan a las empresas tecnológicas a compartir los datos privados de los ciudadanos no sólo al Estado, sino también al Partido Comunista Chino”.