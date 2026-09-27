JP Morgan recortó su pronóstico para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre

La modificación se produjo luego de que el INDEC informara que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 2,9% mensual en términos desestacionalizados y 1,4% interanual en julio. Según el informe citado por la entidad, el resultado llevó a JP Morgan a proyectar una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre.