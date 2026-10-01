Catalán recordó sus inicios con Milei y habló de su plan para Tucumán

“Hay políticos que ven la política como una profesión, como un modo de vida; hay otros que lo ven como un hobby. Yo creo que la política debe verse como una responsabilidad. Y creo que todos los que estamos formando parte de La Libertad Avanza en Tucumán sentimos la responsabilidad de meternos, de poner nuestro cuerpo y también de arriesgar porque queremos Tucumán y vemos claramente que tuvo un proceso de deterioro muy grande”, afirmó.