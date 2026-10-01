Catalán recordó sus inicios con Milei y habló de su plan para Tucumán

Resumen para apurados
- En el Foro Argentina Andina, Lisandro Catalán expuso su plan a gobernador de Tucumán para 2027 por La Libertad Avanza, con el fin de recortar el gasto y frenar el deterioro local.
- Catalán recordó su vínculo con Javier Milei desde 2012 y su gestión nacional, al tiempo que cuestionó el alto costo de la Legislatura tucumana frente al de otras provincias.
- De cara a 2027, el dirigente busca ampliar su base electoral, reestructurar el sistema tributario y convertir a Tucumán en un polo de servicios para la minería regional.
Lisandro Catalán ya transita su campaña para las elecciones provinciales de 2027 con una premisa que repitió durante su participación en el Foro Argentina Andina: considera necesario modificar la estructura política y estatal de Tucumán. El candidato a gobernador de La Libertad Avanza sostuvo que su experiencia en el Gobierno nacional junto a Javier Milei fue determinante para decidirse a disputar la Gobernación.
Catalán aseguró que decidió involucrarse en la política tucumana porque observa un proceso de deterioro de la provincia y planteó que su candidatura responde a una “responsabilidad” antes que a un proyecto personal.
“Hay políticos que ven la política como una profesión, como un modo de vida; hay otros que lo ven como un hobby. Yo creo que la política debe verse como una responsabilidad. Y creo que todos los que estamos formando parte de La Libertad Avanza en Tucumán sentimos la responsabilidad de meternos, de poner nuestro cuerpo y también de arriesgar porque queremos Tucumán y vemos claramente que tuvo un proceso de deterioro muy grande”, afirmó.
El dirigente libertario recordó su recorrido por distintos cargos de la administración nacional y su relación con Milei, a quien dijo conocer desde 2012. Según relató, en aquellos primeros encuentros el actual Presidente ya planteaba reformas que, en ese momento, Catalán consideraba difíciles de implementar por las características del sistema político argentino.
“Yo le decía: tenés razón en lo que decís y planteás, pero tenemos un sistema político tan arcaico y tan enquistado que olvidate, esto no se puede hacer. Y él se enojaba conmigo. Después, cuando llegamos al Gobierno, nos pasó lo mismo: teníamos 37 diputados o seis senadores y estábamos proponiendo una ley como Bases, que era la reforma normativa más grande de la historia argentina”, contó.
El “gasto político”
Consultado sobre qué cambiaría si fuera elegido gobernador, Catalán apuntó en primer lugar contra el costo de la estructura política provincial. Dijo que una de sus prioridades sería reducir ese gasto y cuestionó especialmente el presupuesto de la Legislatura.
“Lo primero es bajar el gasto político. Lo decimos desde que arrancamos y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos la Legislatura más cara del país, con $3.750 millones para un Parlamento. San Luis tiene una Legislatura que le cuesta $120 millones. Cuando uno ve eso, es una ofensa a los tucumanos”, sostuvo.
También mencionó entre sus objetivos una reforma tributaria y la generación de condiciones para atraer inversiones vinculadas con la minería. En ese sentido, señaló que Tucumán podría aprovechar su ubicación geográfica y su infraestructura para convertirse en proveedor de servicios para los proyectos mineros que avanzan en provincias como Salta, Catamarca y San Juan.
“Cuando uno ve que somos el centro geográfico y que tenemos todas las condiciones para hacerlo, se trata de recuperar una provincia como la de Tucumán, que está deteriorada por tanto tiempo de una determinada inercia. Yo creo que al día siguiente de asumir se puede cambiar la vida de los tucumanos”, planteó.
“Meter el cuchillo”
Catalán reconoció que sus propuestas pueden generar resistencia dentro del sistema político tradicional, pero insistió en que considera necesario avanzar con modificaciones profundas.
“Nosotros nos juntamos convencidos de que hay que meter el cuchillo hasta el hueso. No ir en contra de nadie ni perseguir a nadie, pero sí tener claro lo que hay que hacer. Yo estoy convencido de que al día siguiente de asumir se puede cambiar la vida de los tucumanos”, afirmó.
El candidato también sostuvo que su espacio busca ampliar su base más allá de los votantes históricamente identificados con el liberalismo. “No nos importa tanto de dónde venimos, porque también nosotros somos un partido nuevo; nos importa hacia dónde vamos. Todos los tucumanos tenemos que hacer este cambio de sistema”, concluyó.