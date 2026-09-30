Política

Graneros: entre un planteo trunco en la Legislatura y quejas por la investigación penal

Macome pidió que el proyecto para intervenir el municipio sea incluido en una próxima sesión. La causa contra la intendenta "no tuvo movimientos”, advirtió Courel.

EN LA MIRA DE LA OPOSICIÓN. La peronista Raquel Graneros, intendenta de Graneros. Foto de Facebook
EN LA MIRA DE LA OPOSICIÓN. La peronista Raquel Graneros, intendenta de Graneros. Foto de Facebook
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el legislador Macome solicitó tratar la intervención del municipio de Graneros en la próxima sesión por denuncias penales contra la intendenta Raquel Graneros.
  • La iniciativa opositora busca avanzar tras reclamos de Courel, quien advirtió que la investigación judicial contra la jefa comunal peronista no registra avances significativos.
  • El tratamiento de la intervención tensará el debate político en la Legislatura y presionará a la Justicia tucumana para reactivar las causas por presuntas irregularidades.
Resumen generado con IA
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Temas Honorable Legislatura de TucumánRaquel Graneros
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