Graneros: entre un planteo trunco en la Legislatura y quejas por la investigación penal

Hace 1 Hs Seguir en
Resumen para apurados
- En Tucumán, el legislador Macome solicitó tratar la intervención del municipio de Graneros en la próxima sesión por denuncias penales contra la intendenta Raquel Graneros.
- La iniciativa opositora busca avanzar tras reclamos de Courel, quien advirtió que la investigación judicial contra la jefa comunal peronista no registra avances significativos.
- El tratamiento de la intervención tensará el debate político en la Legislatura y presionará a la Justicia tucumana para reactivar las causas por presuntas irregularidades.
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