"Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos": la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán

Ampliar las posibilidades en la provincia

Las primeras cirugías se concentraron en urología, pero la incorporación de la plataforma robótica abre la posibilidad de extender su uso a otras áreas. Entre las especialidades que podrían sumarse aparecen la cirugía ginecológica, torácica, abdominal y hepatobiliopancreática. El objetivo, además de incorporar nuevas herramientas quirúrgicas, es ampliar las posibilidades de resolución dentro de la provincia. "Me tengo que ir a Buenos Aires a hacer tal cosa porque me dijeron que acá no hay", ejemplificó Novillo al referirse a una situación que todavía lleva a pacientes a buscar determinados tratamientos fuera de Tucumán. La apuesta es que cada vez más procedimientos puedan realizarse localmente, evitando que los pacientes tengan que trasladarse y alejarse de sus familias.