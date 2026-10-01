El desafío de hacer visible el daño ambiental

Tucumán ya demostró que la persecución penal puede modificar comportamientos. La protección del medio ambiente ya no es una utopía, sino una realidad. Ahora debe demostrar que puede convertir esa experiencia en una política ambiental sostenida, comprensible y accesible. La calidad de vida importa y hay un particular interés por proteger el futuro de las próximas generaciones. Proteger el ambiente no significa solamente evitar que otros lo destruyan. También significa saber qué hacer cuando alguien lo hace y tener la certeza de que la denuncia será escuchada.