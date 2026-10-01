Septiembre Musical: propuestas de tango y danza clásica

La edición 66 del Septiembre Musical se amplía a los primeros días de octubre para una despedida con distintas propuestas programadas por el Ente Cultural de la Provincia, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Con entrada libre y gratuita, el tango volverá a ser protagonista de “Los jueves de milonga”, que tienen lugar desde las 20.30 en el Punto Digital (San Martín 251) con clases de Sara Rueda, práctica, baile social y música en vivo, que esta noche tendrá la presencia especial de la cantante tucumana Mariela Acotto.
A las 21, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), se repondrán los actos dos y tres de “El lago de los cisnes”, la obra clásica de Piotr Ilich Tchaikovski, en una puesta que reúne al Ballet Estable con la Orquesta Estable, dirigidos por Ángel Gómez y Diego Guzmán Villalobos, respectivamente.