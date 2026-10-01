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Septiembre Musical: propuestas de tango y danza clásica
PRIMER FIGURA EN LAS TABLAS. El bailarín del Teatro Argentino de La Plata, Miguel Ángel Klug, fue convocado por el Ballet Estable de la Provincia para interpretar al príncipe Sigfrido en la puesta de “El lago de los cisnes”. Hoy habrá función en el teatro San Martín.
PRIMER FIGURA EN LAS TABLAS. El bailarín del Teatro Argentino de La Plata, Miguel Ángel Klug, fue convocado por el Ballet Estable de la Provincia para interpretar al príncipe Sigfrido en la puesta de “El lago de los cisnes”. Hoy habrá función en el teatro San Martín.
Hace 6 Hs

La edición 66 del Septiembre Musical se amplía a los primeros días de octubre para una despedida con distintas propuestas programadas por el Ente Cultural de la Provincia, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

Con entrada libre y gratuita, el tango volverá a ser protagonista de “Los jueves de milonga”, que tienen lugar desde las 20.30 en el Punto Digital (San Martín 251) con clases de Sara Rueda, práctica, baile social y música en vivo, que esta noche tendrá la presencia especial de la cantante tucumana Mariela Acotto. 

UNA VOZ POTENTE. Mariela Acotto cantará gratis esta noche en “Los jueves de milonga” en el Punto Digital del Ente Cultural de Tucumán, con un repertorio de temas clásicos conocidos. Habrá pista abierta para los bailarines. UNA VOZ POTENTE. Mariela Acotto cantará gratis esta noche en “Los jueves de milonga” en el Punto Digital del Ente Cultural de Tucumán, con un repertorio de temas clásicos conocidos. Habrá pista abierta para los bailarines.

A las 21, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), se repondrán los actos dos y tres de “El lago de los cisnes”, la obra clásica de Piotr Ilich Tchaikovski, en una puesta que reúne al Ballet Estable con la Orquesta Estable, dirigidos por Ángel Gómez y Diego Guzmán Villalobos, respectivamente.

PRIMER FIGURA EN LAS TABLAS. El bailarín del Teatro Argentino de La Plata, Miguel Ángel Klug, fue convocado por el Ballet Estable de la Provincia para interpretar al príncipe Sigfrido en la puesta de “El lago de los cisnes”. Hoy habrá función en el teatro San Martín. PRIMER FIGURA EN LAS TABLAS. El bailarín del Teatro Argentino de La Plata, Miguel Ángel Klug, fue convocado por el Ballet Estable de la Provincia para interpretar al príncipe Sigfrido en la puesta de “El lago de los cisnes”. Hoy habrá función en el teatro San Martín.
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