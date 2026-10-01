Estreno de cine: Tom Cruise deja la acción y se sumerge en la comedia satírica

Estelares: documental de la banda platense

Con acceso libre, esta noche a las 20 tendrá lugar una nueva fecha del ciclo Cine Bar dentro del Septiembre Musical, en Pura Vida Mae (San Lorenzo 127, Yerba Buena). En esta oportunidad se proyectará “Nuestros días en mi memoria: una película sobre Estelares” -foto-, el documental dirigido por Gonza López que recorre la historia de una de las bandas más representativas surgidas de la escena sonora de La Plata. La jornada se completará con los temas en vivo de Rimbaud, el grupo tucumano que le rinde tributo. El filme se remonta a los 90 para reconstruir el camino de la formación caracterizada por la melancolía, el amor y las melodías. En tanto, Jóvenes por el Clima invita la proyección y al debate sobre la serie “El mundo de Avatar: La leyenda de Aang”, que tendrá lugar esta tarde, desde las 17 en el bar Oskar (Virgen de la Merced 611), sobre la consigna de qué puede aportar esa animación en la concientización ambiental.