Estreno de cine: Tom Cruise deja la acción y se sumerge en la comedia satírica
“Digger” se centra en un magnate petrolero, cuya empresa está destruyendo al mundo, que se muestra como el hombre capaz de salvar a la humanidad en un filme de Alejandro González Iñárritu, con guión del argentino Nicolás Giacobone.
Mencionar su nombre remite a escenas de riesgo, con persecuciones, explosiones, disparos y golpes. Pero Tom Cruise ya mostró su costado humorístico en “Una guerra de película”, donde componía a un personaje secundario que ridiculizaba a los dueños de los grandes estudios de Hollywood. En “Digger”, el principal estreno de una semana cargada de novedades en las salas, retoma ese perfil satírico desde el rol protagónico en una actuación que ya se menciona como la puerta a su posible nominación a los Oscar.
“Es la película más original que he visto con el personaje y el tono extravagantes… Dice cosas que la gente podría pensar y otras que jamás se les ocurriría pensar o decir, cuando todos somos responsables los unos de los otros”, anticipa sobre su composición de Digger Rockwell, considerado el hombre más poderoso del mundo, un soberbio y todopoderoso magnate del petróleo y la minería.
En momentos en que el desastre ambiental que desató con su empresa está a punto de destruirlo todo, Digger está decidido a demostrar que es el único salvador de la humanidad. La historia comienza cuando se produce un deshielo acelerado de un glaciar en Groenlandia (no es casual la elección del lugar, a partir de las pretensiones de Donald Trump), lo que genera una crisis global, y aborda la ambición corporativa del sector energético, el pernicioso negacionismo al cambio climático,a la corrupción y el autoritarismo político y los extremos del consumismo.
El maquillaje permitió que el siempre joven Cruise (a cuyo rostro parece no pasarle el tiempo pese a haber cumplido 64 años) se transforme en un anciano. “Es la culminación de todas mis habilidades, lo más desafiante que he interpretado”, le dijo a la revista GQ, en una elíptica referencia a títulos considerados serios -en vez de los filmes de entretenimiento- como el atormentado médico de “Ojos bien cerrados”, el sicario de “Colateral” o el motivador del drama “Magnolia”, de un tono distinto al habitual en sus producciones.
Pero esta película no implica el abandono definitivo del estilo al que el actor acostumbró a su público: a fin de año presentará la secuela de “Días de trueno”, a pura velocidad, 36 años después de la primera entrega.
Oscarizados
Esta comedia negra es dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, coautor del guión que tiene elementos absurdos con el argentino Nicolás Giacobone (nieto de Armando Bó). Ambos ya trabajaron juntos en “Birdman”, el filme que les valió cuatro Oscar (inclusive los suyos propios como director y escritor). En el libreto intervinieron además Sabina Berman y Alexander Dinelaris Jr. El elenco se completa con John Goodman como el Presidente de los Estados Unidos; Riz Ahmed como su asesor en ciencia; Sandra Hüller como la hermanastra de Digger; Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons, entre otros.
González Iñárritu lleva una década con este proyecto: “Tenía una idea, una obsesión implacable y recurrente que ha perdurado a lo largo de los años. Sabía quién era este personaje. Sabía cómo hablaba, cómo sobrevivía, cómo seducía a la realidad para que estuviera de acuerdo con él, pero no tenía una película”, confesó.
Otras propuestas
“Verity”: suspenso psicológico
Dakota Johnson y Anne Hathaway protagonizan “Verity”, el filme de suspenso psicológico con dosis de erotismo dirigido por Michael Showalter, sobre la novela homónima de Colleen Hoover. La historia sigue a la joven Lowen Ashleigh, una escritora en apuros y que está procesando la reciente muerte de su madre, quien es contratada para que termine de redactar la saga de libros de la reconocida autora Verity Crawford, quien está en coma por un grave accidente. Para hacerlo, deberá convivir con ella y su pareja en una remota finca, alejada de la ciudad. Cuando Lowen descubre lo que parecen ser las escalofriantes notas autobiográficas secretas de Verity, se debate entre las inquietantes y retorcidas confesiones sobre su esposo Jeremy (interpretado por Josh Hartnett), y le resulta difícil separar la ficción de la realidad, la manipulación de la atracción y la oportunidad de la obsesión.
Comedia con bitcoins: “Escondida en mi cabeza”
¿Quién no perdió nunca las llaves, el teléfono o la contraseña que podría hacerlo millonario? Cuando el encantador pero inmaduro Erni pierde su trabajo en un parque de atracciones y el amor de Coni en el mismo día, termina en un bar junto a un excéntrico amigo, quien lo convence de invertir toda su indemnización en Bitcoins justo antes de sufrir un absurdo accidente que lo deja en coma. Catorce años después, Erni despierta con su madre tapada de deudas y una billetera virtual que hoy vale millones, pero con un pequeño detalle: no recuerda la clave que le permite acceder al dinero. Para recuperar la fortuna y salvar a su familia, tendrá que indagar en su pasado. “Econdida en mi cabeza” se anuncia como una disparatada comedia argentina acerca de madurar y encontrarse a sí mismo, dirigida por Lucas Vivo García Lagos y con las actuaciones de Nicolás Furtado, Alejandra Flechner, Iair Said, Charo López y Agustina Papryka Suásquita.
Animación rusa: “Guardianes del museo 2”
Han pasado dos años desde que se salvó el Museo Hermitage y el célebre cuadro de la Mona Lisa fue robado. El ratoncito Maurice sueña con nuevas hazañas, mientras controla su pasión por comer grandes obras de arte. Sus amigos Vicent (con quien se conoció cuando escapaban de una inundación) y la hermosa gata Cleopatra, han reclutado para completar la pandilla a dos pequeños felinos inquietos, que también anhelan vivir grandes aventuras. Dirigida por Vasiliy Rovenskiy, coautor de la historia junto a Elvira Bushtets y Fyodor Derevyanskiy, “Guardianes en el museo 2: Los Tesoros de Egipto” es la continuidad de la saga de animación producida en Rusia, llena de acción, humor, misterio, genios y secretos escritos en antiguos papiros, ideal para disfrutar en familia. Para lograr sus objetivos, deberán realizar un valiente viaje, lo que conlleva especiales peligros.
“Vértigo 2”: peligros a superar en grupo
Las películas de supervivencia en condiciones extremas tienen un público fiel, que se sentirá complacido con “Vértigo 2”. La franquicia llega con un nuevo grupo de personajes que ahora están desplegados en Tailandia, donde una peligrosa caminata sobre una débil estructura de tablones suspendida en un barranco se convierte en el escenario de una situación límite cuando un desprendimiento de rocas deja a sus protagonistas atrapados y obliga al grupo a enfrentar un entorno en el que cualquier movimiento puede tener consecuencias. Dirigidos por Michael Spierig y Peter Spierig, Harriet Slater, Arsema Thomas y Tom Brittney encabezan el elenco de una trama que incorpora el tema del duelo: el viaje es un homenaje a un ser querido fallecido, pero se transforma en una experiencia de colaboración para superar los peligros de la altura y del aislamiento, mientras se afronta la cercanía de la propia muerte.
Un finde divertido: “Relajadas y muy peligrosas”
Tres mujeres que son las mejores amigas entre ellas deciden tomarse unos días de relax en un spa de lujo en el balneario de Palm Springs durante un fin de semana, aisladas de sus exigentes carreras, sus complicadas relaciones afectivas y las exigentes responsabilidades familiares y con el propósito de recuperar el tiempo que han dejao de pasar juntas. Pero lo que preveían que sea una desconexión total de la realidad se trastoca cuando inesperadamente llega la amiga más alocada y carismática del grupo y todo se convierte en un caos, lo que lleva a consecuencias absurdas, hilarantes y llena de enredos. “Relajadas y muy peligrosas” está protagonizada por Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau, Anna Faris y Adam Demos, escrita y dirigida por Jon Lucas y Scott Moore. Titulada en inglés “Spa Weekend”, repite fórmulas ya vistas en la pantalla grande en formato femenino o masculino, con la única pretensión de hacer reír.
Para la familia: “Cuentos del jardín mágico”
Tres hermanos (Tom, Susan y Derek) visitan a su abuelo por primera vez desde que perdieron a su amada abuela, quien era la que los esperaba. La casa queda grande y los recuerdos abruman a la familia. Para llenar el vacío dejado por la fallecida narradora de cuentos oficial de la familia, los niños comienzan a inventar sus propias historias, para descubrir así que la mejor cura para sobrellevar el duelo la encuentran en su propia imaginación. Esta película de animación con la técnica del stop-motion (se filma cuadro por cuadro con figuras articuladas) es una coprodución centroeuropea que demoró una década en terminarse, con capitales de la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Francia, y codirigida por David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar y Jean-Claude Rozec. La trama se estructura como una antología de relatos que giran alrededor de la inventiva de los protagonistas.
Estelares: documental de la banda platense
Con acceso libre, esta noche a las 20 tendrá lugar una nueva fecha del ciclo Cine Bar dentro del Septiembre Musical, en Pura Vida Mae (San Lorenzo 127, Yerba Buena). En esta oportunidad se proyectará “Nuestros días en mi memoria: una película sobre Estelares” -foto-, el documental dirigido por Gonza López que recorre la historia de una de las bandas más representativas surgidas de la escena sonora de La Plata. La jornada se completará con los temas en vivo de Rimbaud, el grupo tucumano que le rinde tributo. El filme se remonta a los 90 para reconstruir el camino de la formación caracterizada por la melancolía, el amor y las melodías. En tanto, Jóvenes por el Clima invita la proyección y al debate sobre la serie “El mundo de Avatar: La leyenda de Aang”, que tendrá lugar esta tarde, desde las 17 en el bar Oskar (Virgen de la Merced 611), sobre la consigna de qué puede aportar esa animación en la concientización ambiental.
Espacio Incaa: “Sin ley”, un policial argentino
Nico es un ex policía viudo, que fue expulsado de la fuerza tras la muerte de su esposa. Sobrevive como entrenador de boxeadores en peleas clandestinas, mientras intenta cuidar a su hija adolescente, Sol. Cuando una mafia la secuestra, inicia una cacería brutal y desesperada a contrarreloj en un entorno dominado por la violencia y el poder. “Sin ley” es la película argentina dirigida por Carlos Lasso, con guión de Tony Rodríguez y Gaby Zomb, que se estrenará esta noche a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251). Interpretada por Brian Bulay, Maru Gandolfo, Tony Rodríguez, Claduio Medina, Enrique Bogado y Sabina Guazardi, el subtítulo del filme lo dice todo: “un mundo sin reglas”. Inscripta dentro de la temática de acción y violencia, ganó el premio a la mejor película en el festival Cine Con Riesgo, donde Lasso obtuvo la estatuilla al director.