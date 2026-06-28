Sergio Berensztein: “más vale el fin de una agonía que una agonía sin fin”

• “Lo primero es la inexperiencia. Cualquier manual de manejo de crisis, sea quien lo hubiese leído en el Gobierno, hubiera sugerido cortar, por lo sano, lo antes posible. Era cuestión de sacarse el activo tóxico y aislarlo para que esto no contamine al resto del gobierno. Si en los primeros días esto no era obvio, a las dos semanas era más que evidente que lo de Adorni estaba escalando. Si el presidente Javier Milei, si la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no eran conscientes de eso, el propio Adorni, responsable o no, debía ser el que defina un paso al costado. Ni Milei, ni Karina, ni Adorni, ni Santiago Caputo tienen experiencia político para atravesar los momentos difíciles como estos. A pesar de que la economía está repuntando un poco, con síntomas de que las consecuencias de la corrida cambiaria del año pasado están disipándose, el clima o nube tóxica que generó Adorni, le evitó al Gobierno capitalizar aquello. Ni hablar del escándalo de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y compañía. No tiene autoridad moral para decir nada. El Presidente se quedó sin narrativa, que lo llevará a cambiarle el título de su libro “La moral como política de Estado”.