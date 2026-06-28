Sergio Berensztein: “más vale el fin de una agonía que una agonía sin fin”

“Más vale el fin de una agonía que una agonía sin fin. Lo de Manuel Adorni nunca debió durar tanto. Creo que fueron 112 días desdibujado en su rol de jefe de Gabinete como también la del gobierno del presidente Javier Milei”. De esta manera, el analista político Sergio Berensztein se refirió a la salida del polémico economista del elenco estable del Poder Ejecutivo, en medio de una investigación judicial por los escándalos desatados al tomar estado público el crecimiento de su patrimonio y los gastos que el ex funcionario realizaba, por encima de su poder adquisitivo. En una charla telefónica con LA GACETA, el consultor destacó tres elementos detrás de esta cuestión que embarga al Gobierno nacional:
• “Lo primero es la inexperiencia. Cualquier manual de manejo de crisis, sea quien lo hubiese leído en el Gobierno, hubiera sugerido cortar, por lo sano, lo antes posible. Era cuestión de sacarse el activo tóxico y aislarlo para que esto no contamine al resto del gobierno. Si en los primeros días esto no era obvio, a las dos semanas era más que evidente que lo de Adorni estaba escalando. Si el presidente Javier Milei, si la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no eran conscientes de eso, el propio Adorni, responsable o no, debía ser el que defina un paso al costado. Ni Milei, ni Karina, ni Adorni, ni Santiago Caputo tienen experiencia político para atravesar los momentos difíciles como estos. A pesar de que la economía está repuntando un poco, con síntomas de que las consecuencias de la corrida cambiaria del año pasado están disipándose, el clima o nube tóxica que generó Adorni, le evitó al Gobierno capitalizar aquello. Ni hablar del escándalo de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y compañía. No tiene autoridad moral para decir nada. El Presidente se quedó sin narrativa, que lo llevará a cambiarle el título de su libro “La moral como política de Estado”.
• “Lo segundo tiene que ver con los dobles estándares. Han echado gente del Gobierno por cuestiones menores y hasta absurdas, incluso luego del “escándalo Adorni” por no declarar propiedades en Miami u otras que son menos graves de lo que pasó con el economista. Pero a Adorni lo sostuvieron a rajatablas y su despedida se parece más bien a una telenovela de la siesta. Ni siquiera tienen el decoro de hacer exit del gobierno un poco más razonable. Esto pone en evidencia que en el Ejecutivo existen estándares dobles y hasta triples, con falta de consistencias”.
• “La tercera cuestión se refiere a los criterios de selección de funcionarios. Si van a echar a funcionarios, ¿ahora qué criterio aplicarán? La gran pregunta es ¿cómo llegó Adorni al cargo que ostentó? Acumuló la plata que generó este escándalo antes de que llegara al Ejecutivo. ¿Acaso el Gobierno no lo sabía? Allí hay criterios de selección de personal que me parece que habrá que replantearse”.
Como comentario final, Berensztein sostiene que “un contador público en la Argentina, si sabe hacer algo es presentar una declaración jurada mínimamente verosímil. Pero engañarnos y presentar al menos una declaración jurada que parezca real es como la frutilla del postre de un personaje menor que nunca debió haber llegado donde llegó.Y la culpa de haberlo designad es de los Milei”.