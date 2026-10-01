Adrián Ravier defendió el plan económico de Milei y proyectó “un enorme crecimiento” para 2028

El vocero presidencial Adrián Ravier trazó un balance del programa económico de Javier Milei, defendió el equilibrio fiscal como uno de los pilares de la transformación impulsada por el Gobierno y proyectó un escenario de fuerte expansión para los próximos años. Durante su participación en el Programa Argentina Andina, realizado por la Fundación Federalismo y Libertad, el economista aseguró que el país atraviesa una situación sustancialmente diferente a la de diciembre de 2023 y puso especialmente la mirada en 2028.