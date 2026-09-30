Investigación

“Esto es una canallada”: el fiscal Enrique Rojas negó haber cobrado sobornos y dijo que quisieron extorsionarlo

Reasignado a la Capital en el marco del litigio de la familia Brodersen, el funcionario sostuvo que las capturas de transferencias son apócrifas, afirmó que fue extorsionado y explicó que su único vínculo con el ex legislador fue un crédito comercial.

La investigación se sustancia en los Tribunales del Centro Judicial Concepción.
La investigación se sustancia en los Tribunales del Centro Judicial Concepción.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el fiscal Enrique Rojas negó haber cobrado coimas y denunció extorsión, tras ser vinculado a irregularidades en el litigio de la familia Brodersen.
  • Rojas, reasignado a la Capital, afirmó que las capturas de transferencias son falsas y aclaró que su único nexo con el exlegislador fue un crédito comercial.
  • La causa se sustancia en los Tribunales de Concepción y pone bajo la lupa la transparencia institucional del Ministerio Público Fiscal tucumano.
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