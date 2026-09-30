“Esto es una canallada”: el fiscal Enrique Rojas negó haber cobrado sobornos y dijo que quisieron extorsionarlo
Reasignado a la Capital en el marco del litigio de la familia Brodersen, el funcionario sostuvo que las capturas de transferencias son apócrifas, afirmó que fue extorsionado y explicó que su único vínculo con el ex legislador fue un crédito comercial.
Resumen para apurados
- En Tucumán, el fiscal Enrique Rojas negó haber cobrado coimas y denunció extorsión, tras ser vinculado a irregularidades en el litigio de la familia Brodersen.
- Rojas, reasignado a la Capital, afirmó que las capturas de transferencias son falsas y aclaró que su único nexo con el exlegislador fue un crédito comercial.
- La causa se sustancia en los Tribunales de Concepción y pone bajo la lupa la transparencia institucional del Ministerio Público Fiscal tucumano.
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