La mutación del narcomenudeo genera más violencia en las calles de la provincia

Resumen para apurados
- Disputas territoriales por narcomenudeo dejaron un muerto y varios heridos este fin de semana en la capital tucumana tras tiroteos y ataques violentos.
- Las causas por tiroteos subieron 35% este año. La Ley de Narcomenudeo desplazó la venta de búnkeres a las calles, incrementando el uso de armas de fuego.
- Autoridades reclaman sumar fiscalías antidrogas y reforzar el control fronterizo nacional para desarticular a los líderes de estas bandas delictivas.
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