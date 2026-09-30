Seguridad

La mutación del narcomenudeo genera más violencia en las calles de la provincia

Las causas por amenazas y tiroteos se incrementaron un 35% con respecto al año pasado. El recrudecimiento de las peleas por el dominio territorial, una de las posibles causas.

IMAGEN REPETIDA. Los peritos analizan la escena de un hecho registrado por una disputa por drogas.
IMAGEN REPETIDA. Los peritos analizan la escena de un hecho registrado por una disputa por drogas.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Disputas territoriales por narcomenudeo dejaron un muerto y varios heridos este fin de semana en la capital tucumana tras tiroteos y ataques violentos.
  • Las causas por tiroteos subieron 35% este año. La Ley de Narcomenudeo desplazó la venta de búnkeres a las calles, incrementando el uso de armas de fuego.
  • Autoridades reclaman sumar fiscalías antidrogas y reforzar el control fronterizo nacional para desarticular a los líderes de estas bandas delictivas.
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