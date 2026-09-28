J.P. Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina y prevé una caída en el tercer trimestre

Resumen para apurados
- J.P. Morgan recortó su previsión de crecimiento para Argentina del 2,7% al 1,5% tras difundirse que la actividad económica cayó 2,9% en julio según el Indec.
- La contracción de julio fue la peor desde 2020, traccionada por caídas interanuales en el comercio mayorista y minorista (-5,1%) y la industria manufacturera (-4,6%).
- La entidad proyecta una caída anualizada del 4% en el tercer trimestre, alertando sobre el riesgo de que la economía argentina ingrese formalmente en una recesión técnica.
La fuerte caída de la actividad económica registrada en julio llevó a J.P. Morgan a recortar de manera significativa su proyección de crecimiento para la Argentina durante 2026. La entidad financiera de Wall Street redujo su estimación de expansión anual del 2,7% al 1,5%, luego de conocer los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La revisión se produjo después de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostrara un resultado considerablemente peor al previsto por los analistas. Según el organismo oficial, la actividad económica se contrajo un 2,9% en julio respecto de junio, en términos desestacionalizados, y registró además una caída del 1,4% en la comparación interanual.
En un informe difundido a través de sus canales de análisis, J.P. Morgan señaló que ya esperaba un dato débil para el comienzo del segundo semestre, debido al freno observado entre abril y junio. Sin embargo, reconoció que la caída mensual informada por el Indec superó ampliamente su previsión inicial, que había sido de una contracción del 1%.
El resultado de julio llevó a los economistas de la entidad a dimensionar la magnitud del retroceso registrado durante la segunda mitad del año. De acuerdo con su análisis, el país tuvo en julio su peor desempeño mensual desestacionalizado desde el confinamiento de abril de 2020.
Al dejar de lado el impacto de la pandemia, el shock financiero internacional de 2008 y la crisis de 2018-2019, J.P. Morgan señaló que no se observaba una caída mensual de esa magnitud desde 2004.
Con el resultado de julio, la economía quedó un 4,5% por debajo del máximo alcanzado en marzo de este año. A su vez, el crecimiento acumulado entre enero y julio pasó del 2,2% al 1,7%, consignó el sitio especializado Iprofesional.
El deterioro también se reflejó en los distintos sectores de actividad. De los 15 rubros relevados por el Indec, ocho registraron caídas interanuales en julio. Los mayores retrocesos correspondieron al comercio mayorista y minorista, con una baja del 5,1%, y a la industria manufacturera, que se contrajo un 4,6%.
En contraste, la minería registró un crecimiento del 8,4%, mientras que la pesca también cerró julio con un resultado positivo.
La proyección para el tercer trimestre
Para los próximos meses, J.P. Morgan anticipa una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre. En ese escenario, la evolución de la actividad económica en agosto y septiembre será determinante para establecer si la Argentina ingresa en una recesión técnica, definida en este caso por dos trimestres consecutivos de contracción.