Cartas de lectores: Expo Rural

Llevé el domingo a mi nieta a la Expo Rural 26.Realmente no esperaba encontrarme con reminiscencias de lo que fue otros años, donde había tantas atracciones para los tucumanos: galpones con animalitos para disfrute de los niños; ferias con distintas opciones para tentarse a comprar; casas de comidas de todo tipo; música y artistas que alegraban las jornadas. Y mucha iluminación en las exhibiciones de distintos rubros. Me invadió una tristeza y nostalgia por lo que terminó siendo la famosa y popular Expo Rural. Y con esto que observé puedo adivinar que lamentablemente la Expo terminará por desaparecer y ser sólo un recuerdo. ¿La crisis económica? No lo creo; los stands y los comercios que alquilaban pagaban muy bien su estadía. Esto más me parece un manejo de gente a cargo, sin experiencia y sin ambición comercial. Evidentemente las Expo de otros años estaba organizada por personas capacitadas para hacer este tipo de evento que fue exitoso. Una verdadera lástima.