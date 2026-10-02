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Investigan si un “islamista radical” habría intentado derribar el vuelo de Flydubai

Posible pista terrorista.

ARRIBO. Los pasajeros del avión atacado llegan al aeropuerto de Tel Aviv.
ARRIBO. Los pasajeros del avión atacado llegan al aeropuerto de Tel Aviv.
Hace 4 Hs

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Emiratos Árabes Unidos anunció que abrió una investigación sobre una posible pista terrorista e Israel apuntó a un adoctrinamiento “islamista” del copiloto acusado de haber intentado estrellar el avión de Flydubai que iba a Tel Aviv.

Al día siguiente del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión, con 174 personas a bordo, entre ellas 166 israelíes, sigue sin aclararse el perfil y las motivaciones del agresor. Según el relato de viajeros y autoridades israelíes, apuñaló al comandante para hacer caer el avión. Varios pasajeros irrumpieron en la cabina para reducirlo, tras lo cual el aparato realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Quiénes son los cuatro pasajeros que salvaron a 174 personas y evitaron una tragedia en un vuelo de Flydubai

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Considerados “héroes” en Israel, homenajeados en la calle, en redes sociales y en entrevistas, el incidente derivó en un raro momento de unión en un país dividido a las puertas de las elecciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que los recibió en el aeropuerto, ensalzó el “increíble acto de heroísmo” de los pasajeros y la tripulación. Entre ellos está Yaniv Hayoun, un plomero, que contó haber expulsado al copiloto de la cabina antes de enderezar el avión gracias a nociones de pilotaje adquiridas viendo la televisión.

Premio

Su foto, con su ropa manchada con la sangre del agresor, ocupaba ayer la portada de varios periódicos. Recibirá el Premio Presidencial al heroísmo ciudadano, una de las más altas distinciones civiles, junto a otros cuatro pasajeros: una mujer, “la primera” que dio la voz de alarma, otros dos hombres que redujeron al copiloto y un dentista que habría brindado cuidados de urgencia al piloto.

Flydubai: cómo pudo aterrizar el avión si el capitán estaba herido y el copiloto había sido reducido por los pasajeros

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India, por su parte, rindió homenaje a su piloto, herido y hospitalizado en Arabia Saudita y su embajada en Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves que se encontraba en “buen estado de salud y recuperándose”.

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