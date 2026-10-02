Investigan si un “islamista radical” habría intentado derribar el vuelo de Flydubai

Al día siguiente del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión, con 174 personas a bordo, entre ellas 166 israelíes, sigue sin aclararse el perfil y las motivaciones del agresor. Según el relato de viajeros y autoridades israelíes, apuñaló al comandante para hacer caer el avión. Varios pasajeros irrumpieron en la cabina para reducirlo, tras lo cual el aparato realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.