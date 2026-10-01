Quiénes son los cuatro pasajeros que salvaron a 174 personas y evitaron una tragedia en un vuelo de Flydubai
Un plomero, dos empresarios del sector de seguros y un dentista intervinieron durante una dramática emergencia a bordo de un Boeing 737 Max 8 que viajaba de Dubái a Tel Aviv con 174 personas.
Resumen para apurados
- Cuatro pasajeros redujeron el miércoles al copiloto de Flydubai que intentó estrellar un avión con 174 personas en la ruta Dubái-Tel Aviv, evitando una tragedia.
- El agresor apuñaló al capitán y provocó una caída en picada; los civiles tomaron los mandos, ataron al atacante y la nave aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.
- El copiloto quedó detenido bajo sospecha de terrorismo o demencia, mientras el presidente de Israel anunció que condecorará a los cuatro hombres por heroísmo civil.
Lo que comenzó como un vuelo comercial terminó convertido en una escena de película de terror. Cuatro pasajeros israelíes se convirtieron en protagonistas de una dramática intervención a bordo de un avión de Flydubai, cuando el copiloto atacó al capitán e intentó dañar los sistemas de la aeronave.
El episodio ocurrió este miércoles en el vuelo FZ1073, que había partido de Dubái con destino a Tel Aviv y transportaba a 174 personas. En medio de la emergencia, el Boeing 737 Max 8 perdió el control y comenzó a caer en picada. La reacción de los pasajeros, que lograron reducir al agresor y recuperar el control de la situación, resultó determinante para evitar una tragedia.
Los protagonistas fueron Yaniv Hayun, un plomero; Zvika Manes y Assaf Rajuan, ambos vinculados al negocio de los seguros, y Shota Musaev, un dentista. Ninguno contaba con entrenamiento específico para enfrentar una situación de esas características.
Sus testimonios, difundidos por medios israelíes como Ynet y el Canal 12, reconstruyeron los minutos de terror que se vivieron dentro de la aeronave.
Los gritos que alertaron a los pasajeros
La emergencia comenzó cuando la esposa de Zvika Manes acompañó a su hija al baño ubicado en la parte delantera del avión. Allí escuchó gritos y ruidos de una pelea que provenían de la cabina de mando.
La mujer alertó a una auxiliar de vuelo y, poco después, el capitán Smit Machchhar cayó por la puerta de la cabina mientras el copiloto lo apuñalaba.
"Oímos gritos cerca del baño. Salió la madre de una niña gritando, y entendimos que algo había pasado con el avión", recordó Assaf Rajuan.
Manes, que viajaba junto a su esposa y su hija pequeña, se dirigió inmediatamente hacia la cabina. La situación que encontró era desesperante: el capitán estaba gravemente herido y el avión comenzaba a perder estabilidad.
La dramática caída del avión de Flydubai
De acuerdo con los registros de Flightradar24, aproximadamente dos horas y media después del despegue, el Boeing 737 Max 8 descendió de 33.000 a 17.000 pies en alrededor de un minuto.
La brusca pérdida de altura provocó el desprendimiento del timón de cola y generó escenas de pánico entre los pasajeros.
"Perdió el control, bajó en un ángulo de 90 grados, y entendimos que no había control sobre la aeronave", relató Rajuan.
Manes describió el momento como una experiencia traumática, especialmente por la presencia de sus hijas, que gritaban: "No queremos morir".
"Había mucha sangre. El avión cayó en picada rápidamente, como se ve en las películas de terror. Había gritos", contó a Ynet.
El plomero que tomó los controles y ayudó a estabilizar el avión
Entre los pasajeros que ingresaron a la cabina estaba Yaniv Hayun, quien se encontró con el copiloto intentando destruir los instrumentos de mando.
"Estaba tratando de destruir los instrumentos para inutilizar el avión. Agarré al atacante, lo estrangulé y lo saqué", relató.
Después de apartarlo de los controles, Hayun volvió a la cabina y tomó los mandos para intentar estabilizar la aeronave.
"Miro Air Crash Investigation, así que tiré de los controles y el avión empezó a nivelarse", explicó.
El pasajero también contó que actuó impulsado por el instinto de supervivencia y por el deseo de proteger a su familia.
"Creo que por mis hijos me comporté como lo hice", expresó.
Cómo lograron reducir al copiloto y mantenerlo inmovilizado
Mientras Hayun intentaba recuperar el control de la aeronave, Manes, Rajuan y otros pasajeros, con la colaboración de integrantes de la tripulación, se enfrentaron al copiloto.
La reducción demandó varios minutos y requirió un importante esfuerzo físico. Finalmente, consiguieron inmovilizarlo y atarlo con cables de los auriculares que se distribuyen durante el vuelo.
Manes calculó que necesitaron entre 20 y 25 minutos para sujetarlo. Rajuan, por su parte, señaló que lograron mantenerlo neutralizado durante unos 50 minutos, hasta que el avión pudo aterrizar en Arabia Saudita.
"Lo atamos varias veces, las piernas y las manos. Se debatía, así que lo atamos más fuerte. Después se calmó y entendió que estaba en nuestras manos", contó Musaev.
El dentista que asistió al capitán apuñalado
Shota Musaev se había acercado inicialmente a la cabina para ayudar a reducir al agresor. Sin embargo, una vez que el copiloto estuvo inmovilizado, su profesión se volvió fundamental para atender al capitán.
Machchhar, de 39 años, presentaba heridas en la cabeza y las manos, además de una importante pérdida de sangre.
"Yo era el único médico del avión. Logré detener la hemorragia, y el piloto estuvo en condición bastante estable hasta cerca del aterrizaje, cuando su estado empeoró un poco", relató Musaev.
El dentista recordó que el capitán permaneció consciente y llegó a contarle que tenía dos hijos.
"En ese momento no se piensa, solo se actúa", resumió sobre su intervención.
Dos pilotos de Flydubai aterrizaron de emergencia en Arabia Saudita
La situación comenzó a estabilizarse cuando dos pilotos de Flydubai que viajaban a bordo tomaron los mandos de la aeronave.
El avión aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, donde el capitán recibió atención médica. Según informó la embajada de India en ese país, Machchhar se encontraba hospitalizado y en condición estable.
El copiloto, de nacionalidad omaní, quedó detenido en Arabia Saudita. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y todavía no se estableció el motivo de su comportamiento.
Un funcionario regional citado por Associated Press señaló que se analizan distintas hipótesis, desde un posible acto de terrorismo hasta problemas de salud mental. Flydubai, por su parte, reconoció que se produjo un altercado en la cabina, aunque no precisó las causas.
Israel propondrá condecorar a los cuatro pasajeros
El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció que propondrá otorgar a los cuatro pasajeros el Premio Presidencial al Heroísmo Civil, una distinción creada después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
"Ustedes se pusieron en riesgo para salvar a otros y evitaron un terrible desastre", les expresó Herzog, quien destacó su iniciativa, coraje y responsabilidad colectiva frente al peligro.
Los pasajeros regresaron a Israel en un avión de reemplazo de Flydubai, luego de que Arabia Saudita rechazara el pedido israelí de enviar una aeronave propia.
Rajuan resumió la experiencia con una frase que sintetizó lo ocurrido a bordo: "Por suerte, estaban las personas indicadas en el momento indicado".
Y Musaev, uno de los cuatro protagonistas de la intervención, fue aún más contundente al recordar la dimensión de lo que habían enfrentado: "Fuimos cuatro los que tomamos el control de toda la situación, y si no lo hubiéramos hecho, no estaríamos hablando con ustedes".