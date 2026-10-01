Padre de dos hijos e ingeniero textil: quién es el capitán de FlyDubai proclamado "héroe" tras el ataque de su copiloto

La cabina del vuelo FZ1073 de FlyDubai se convirtió en una trampa. Dentro, el capitán Smit Machchhar había quedado encerrado con su agresor, que también era su propio copiloto. Con destreza logró repeler el brutal ataque de su compañero mientras transportaba a 170 personas que escuchaban desconcertadas el caos. Pronto, la pérdida de altura les hizo comprender que algo no andaba bien, alerta que se completó cuando el capitán, abatido en el suelo, le dio permiso a todos los pasajeros para que ingresaran a la inaccesible cabina de mando. Aquella última acción de Machchhar le valió el título de “héroe” alrededor del mundo.