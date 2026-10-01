Flydubai: cómo pudo aterrizar el avión si el capitán estaba herido y el copiloto había sido reducido por los pasajeros

Resumen para apurados
- Un vuelo de Flydubai aterrizó a salvo en Arabia Saudita luego de que pasajeros redujeran al copiloto, quien atacó con un arma blanca al capitán en pleno viaje hacia Tel Aviv.
- El capitán herido logró destrabar la puerta de la cabina, permitiendo que cuatro viajeros inmovilizaran al agresor y que dos pilotos fuera de servicio tomaran el control del avión.
- Autoridades de Emiratos Árabes y Arabia Saudita investigan el móvil del ataque, un hecho que reabrirá debates sobre los protocolos de seguridad y acceso a cabinas en la aviación.
El vuelo FZ1073 de Flydubai estuvo a minutos de convertirse en una tragedia. El avión, que había despegado de Dubái con destino a Tel Aviv y transportaba a 174 pasajeros, sufrió un violento episodio en la cabina de mando cuando el copiloto atacó al capitán Smit Machchhar. La aeronave perdió miles de metros de altitud en poco tiempo, mientras los pasajeros intentaban comprender qué estaba sucediendo.
La pregunta que surgió después del aterrizaje fue inevitable: ¿cómo pudo llegar a tierra un avión cuyo comandante estaba gravemente herido y cuyo segundo piloto había sido reducido por otros ocupantes?
La respuesta está en una combinación de circunstancias excepcionales: la resistencia del capitán, la reacción de los pasajeros y la presencia de otros pilotos de la compañía que viajaban a bordo y pudieron hacerse cargo de la aeronave.
El capitán herido logró abrir la puerta de la cabina
De acuerdo con los testimonios difundidos por medios internacionales y las declaraciones de funcionarios israelíes, el copiloto atacó a Machchhar con un arma blanca e intentó tomar el control del avión.
En medio de la agresión, el capitán resultó herido y cayó al suelo. Sin embargo, antes de quedar fuera de combate, consiguió accionar el mecanismo que permitió abrir la puerta de la cabina de mando.
Ese gesto fue determinante. La puerta del cockpit permanece cerrada durante el vuelo por razones de seguridad, por lo que la posibilidad de que otros ocupantes ingresaran no era sencilla. Al quedar abierta, varios pasajeros y miembros de la tripulación pudieron intervenir.
Según el relato de Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro israelí, Machchhar utilizó sus últimas fuerzas para liberar el acceso. Los pasajeros que llegaron hasta la cabina encontraron al capitán herido y al copiloto junto a los controles.
Los pasajeros redujeron al copiloto
Entre quienes intervinieron estuvieron Yaniv Hayun, Zvika Manes, Assaf Rajuan y Shota Musaev. Los cuatro colaboraron para neutralizar al atacante y evitar que continuara interfiriendo en el manejo del avión.
Hayun, plomero y padre de dos hijos, fue uno de los primeros en actuar. Manes, ejecutivo de una compañía de seguros, y Rajuan, propietario de una agencia del mismo rubro, también participaron en la reducción del copiloto. Musaev, dentista, además de intervenir en el enfrentamiento, asistió al capitán herido.
Los testimonios difundidos tras el episodio indicaron que el copiloto permaneció inmovilizado durante un período prolongado. De esa manera, los pasajeros y la tripulación consiguieron despejar la zona de los controles y evitar nuevas agresiones.
La intervención, sin embargo, no significaba que el avión estuviera fuera de peligro. Todavía era necesario recuperar el control de la aeronave, estabilizar su trayectoria y encontrar un aeropuerto donde pudiera aterrizar.
La presencia de otros pilotos de Flydubai fue decisiva
El factor que permitió completar la maniobra fue que a bordo viajaba una tripulación de reserva de Flydubai. Según confirmó la propia aerolínea, esos integrantes de la compañía se hicieron cargo de la aeronave y desviaron el vuelo hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.
Distintos medios internacionales informaron que entre ellos había dos pilotos fuera de servicio que se encontraban en el avión como pasajeros. Al quedar el capitán herido y el copiloto reducido, asumieron el control de la cabina de mando y condujeron el Boeing 737 MAX 8 hasta el aeropuerto saudí.
La compañía destacó que el avión fue asegurado por personal de Flydubai que viajaba a bordo y que la tripulación logró desviarlo y aterrizarlo de manera segura. No se difundieron públicamente detalles técnicos completos sobre cómo se distribuyeron las tareas en la cabina durante la emergencia.
Un descenso abrupto y una emergencia en pleno vuelo
Los datos de seguimiento del vuelo muestran la dimensión del episodio. El avión descendió desde unos 33.000 pies hasta aproximadamente 17.000 en cerca de un minuto, una pérdida de altura extraordinaria que generó pánico entre los pasajeros.
Durante el trayecto, la aeronave transmitió códigos de emergencia. Primero emitió el código 7700, utilizado para comunicar una emergencia general, y luego el 7500, que señala una interferencia ilícita, como un posible secuestro.
El avión realizó maniobras irregulares cerca de la frontera entre Arabia Saudita y Jordania antes de dirigirse hacia Tabuk. Finalmente, aterrizó en el aeropuerto Príncipe Sultan bin Abdulaziz, donde los servicios de emergencia aguardaban su llegada.
El capitán y el copiloto fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Los 174 pasajeros fueron puestos a salvo y, horas después, continuaron su viaje a Israel en otra aeronave proporcionada por la compañía.
Una investigación para determinar qué ocurrió en la cabina
Aunque las autoridades israelíes sostuvieron que el copiloto habría intentado estrellar el avión, Flydubai pidió evitar especulaciones y señaló que las causas y los motivos del enfrentamiento todavía estaban bajo investigación.
La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos y las autoridades saudíes iniciaron actuaciones para reconstruir el episodio y analizar tanto los aspectos operativos como los de seguridad.
Por ahora, la secuencia que permitió salvar a los ocupantes del vuelo tiene tres momentos centrales: el capitán herido logró abrir la puerta de la cabina, los pasajeros redujeron al copiloto y los pilotos de reserva de Flydubai recuperaron el control de la aeronave para llevarla hasta un aterrizaje de emergencia.