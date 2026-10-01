Flydubai: cómo pudo aterrizar el avión si el capitán estaba herido y el copiloto había sido reducido por los pasajeros

El vuelo FZ1073 de Flydubai estuvo a minutos de convertirse en una tragedia. El avión, que había despegado de Dubái con destino a Tel Aviv y transportaba a 174 pasajeros, sufrió un violento episodio en la cabina de mando cuando el copiloto atacó al capitán Smit Machchhar. La aeronave perdió miles de metros de altitud en poco tiempo, mientras los pasajeros intentaban comprender qué estaba sucediendo.