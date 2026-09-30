Israel denunció que “un terrorista quería estrellar el avión” que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

Resumen para apurados
- Israel denunció este miércoles que un vuelo de FlyDubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras el intento de un tripulante de estrellarlo para matar a 180 israelíes.
- El copiloto atacó al comandante en pleno vuelo, pero pasajeros lo redujeron y otros pilotos a bordo lograron aterrizar de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk.
- Israel gestiona la repatriación con Arabia Saudita e indaga el caso con el Mossad, mientras pide suspender los vuelos de FlyDubai y revisar los acuerdos aéreos bilaterales.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró este miércoles que el aterrizaje de emergencia del avión en Arabia Saudita de FlyDubai que se dirigía a Tel Aviv, se debió a un “terrorista” que quería estrellar la aeronave y “asesinar a los 180 israelíes a bordo”.
“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, dijo en un comunicado el ministro.
El avión tuvo que aterrizar de emergencia este miércoles a causa de un “incidente” durante el vuelo, que según versiones de prensa se trató de una pelea entre los pilotos. El hecho generó preocupación por la posibilidad de un atentado y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.
El vuelo FZ 1073, programado de Dubái al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, “tuvo un incidente en vuelo. El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos”, dijeron desde la empresa en un comunicado.
“¡Gracias al Creador del mundo y a los viajeros héroes, pero la concepción de seguridad de Israel debe subir un nivel! Israel ha hecho un trabajo maravilloso en los últimos dos años y medio, pero no se puede detener y debemos continuar hasta la resolución absoluta en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria“, escribió Itamar Ben Gvir.
Y agregó: “La concepción ingenua de que nuestros enemigos aman la vida y hay que compadecerlos, recibió esta mañana un recordatorio adicional en la forma de un terrorista que planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo. El terrorismo es un demonio con el que no se puede llegar a ningún acuerdo salvo su derrota y su borrado de la faz de la tierra”.
Por su parte, medios israelíes informan que los servicios de inteligencia locales, el Mossad y el Shin Bet, participan en la investigación del hecho e interrogarán a los pasajeros cuando puedan regresar a Israel. Actualmente, se encuentran varados en Tabuk, en Arabia, cerca de la ciudad israelí de Eilat, a orillas del Mar Rojo. El piloto y el copiloto se encuentran heridos y fueron trasladados al hospital local.
Según se informa, Israel está ultimando los trámites necesarios para que los aviones israelíes puedan aterrizar en Arabia Saudita, dado que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas y así poder repatriar a los pasajeros que debían dirigirse a Tel Aviv.
Tras el hecho, además, la ministra de Transportes israelí, Miri Regev, solicitó la suspensión de los vuelos de FlyDubai a Israel mientras se lleva a cabo la investigación del accidente aéreo.
Medios locales informaron que la ministra también pidió a la Autoridad de Aviación Civil que investigue si los Emiratos Árabes Unidos violaron el acuerdo con Israel, el cual estipula que solo los pilotos con pasaportes de países con los que Israel mantiene relaciones diplomáticas están autorizados a aterrizar en Israel. Esto se produce a raíz de los rumores de que el copiloto involucrado en el ataque es ciudadano omaní.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, había sido el primer miembro del gobierno en emitir un comunicado, pidiendo a Israel que se centre en la intención y no en los resultados: “Quienquiera que haya intentado estrellar un avión y asesinar a 180 israelíes debe pagar como si hubiera cometido un asesinato. Él y todos los estados u organizaciones terroristas que lo enviaron”.
Pasajeros israelíes del vuelo FlyDubai también afirman que el incidente a bordo fue por terrorismo
Un video que muestra a pasajeros israelíes a bordo del vuelo FlyDubai que fue desviado este miércoles a Arabia Saudí por un “incidente” relatan cómo uno de los pilotos atacó al otro e intentó atacarlos a ellos: “Nos han atacado y hemos controlado al terrorista”. Las imágenes, publicadas por el Canal 12 israelí, muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y lastimados.
“Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado”, afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara. “Este fue el que intentó apuñalarnos”, añaden señalando a uno de ellos.
Los hombres añaden que todos los pasajeros están bien y que están bloqueando el paso a la cabina del avión, que según medios israelíes habría sido llevado hasta el aeropuerto saudí de Tabuk por unos pilotos civiles que viajaban en la aeronave.