Israel denunció que “un terrorista quería estrellar el avión” que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

Y agregó: “La concepción ingenua de que nuestros enemigos aman la vida y hay que compadecerlos, recibió esta mañana un recordatorio adicional en la forma de un terrorista que planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo. El terrorismo es un demonio con el que no se puede llegar a ningún acuerdo salvo su derrota y su borrado de la faz de la tierra”.