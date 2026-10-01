Gritos, sangre y miedo en pleno vuelo, por una violenta pelea con cuchillo entre pilotos

Fue como “si tuviéramos una gran turbulencia pero no había turbulencias”, contó el pasajero Almog Italie desde Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde el avión tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia. Italie comparó lo que sintió cuando el aparato perdió miles de pies de altitud en sólo unos segundos con una “montaña rusa”.