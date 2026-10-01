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Gritos, sangre y miedo en pleno vuelo, por una violenta pelea con cuchillo entre pilotos

Uno de los tripulantes apuñaló a otro y los pasajeros tomaron el control del avión de FlyDubai, con 174 pasajeros, que volaba desde Emiratos Árabes Unidos hacia Israel

TRAS EL CAOS. Pasajeros del vuelo FZ1073, en el aeropuerto de Tabuk, donde aterrizaron de emergencia.
TRAS EL CAOS. Pasajeros del vuelo FZ1073, en el aeropuerto de Tabuk, donde aterrizaron de emergencia.
Hace 3 Hs

RIAD, Arabia Saudita.- Cuando el vuelo FZ 1073 de Dubái a Tel Aviv se acercaba a la frontera jordana este miércoles, los pasajeros se enteraron de repente de que algo iba mal cuando el avión empezó a perder altura rápidamente.

Fue como “si tuviéramos una gran turbulencia pero no había turbulencias”, contó el pasajero Almog Italie desde Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde el avión tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia. Italie comparó lo que sintió cuando el aparato perdió miles de pies de altitud en sólo unos segundos con una “montaña rusa”.

Según datos del portal de monitoreo Flightradar, el avión se desplomó a las 5.21 (horario de Greenwich), pasando de una altura de 34.000 pies a menos de 17.000 en un minuto.

Él era uno de los 174 pasajeros que iban a bordo, según datos de los medios israelíes. Según contó, en un momento dado vio “un enorme caos en la parte delantera del aparato, cerca de la cabina de mando”.

“Entendimos que uno de los pilotos había apuñalado al otro, que los pasajeros y otros miembros de la tripulación habían tomado el control”, añadió tras llegar a Tel Aviv.

“Quería estrellar el avión”: la denuncia de Israel tras el violento ataque entre los pilotos

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que acudió al aeropuerto Ben Gurión, elogió a los “héroes” que “impidieron un desastre mayor”.

Otro de los viajeros, Shaim Nazarovitz, dio cuenta de un vuelo “absolutamente aterrador”.

“Oí gritos, gente histérica. En un momento, pierdes pie. Ya no estás ahí, ya no estás entre los vivos”, comentó.

“Día de locos”

“Estábamos a punto de estrellarnos” y es solo “gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron” que todas las personas que iban a bordo del avión quedaron sanas y salvas, contó otra pasajera, Miryam Shira Ohayon, desde el aeropuerto de Tabuk.

Él había tomado ese vuelo para asistir a una ceremonia en memoria de su hermano, al que mataron durante el ataque del movimiento islamista palestino Hamas del 7 de octubre de 2023. Había “mucha sangre” y los pasajeros “estaban muy nerviosos, creían que iban a morir”.

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En unas fotos enviadas a la agencia francesa AFP por uno de los pasajeros del malogrado vuelo, aparecen varios -incluyendo niños- en un salón del aeropuerto. Algunos están sentados en el piso, y un hombre lleva una camiseta blanca y unos pantalones salpicados de sangre.

En un video grabado dentro del avión, publicado por israelíes en redes sociales, un pasajero, con una herida abierta en la cabeza, pedía ayuda y avisaba de que iban a aterrizar en Arabia Saudita, país con el que Israel no tiene relaciones diplomáticas.

“Estamos aquí durante un ataque en el avión. Acabamos de neutralizar a los terroristas y nos preparamos para aterrizar”, decía el hombre, en hebreo.

“Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Estamos a punto de aterrizar en Tabuk, al parecer en Arabia Saudita. Una zona desconocida”, agregó.

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Horas después, ya en Tel Aviv, la tensión parecía ir bajando.

“Ha sido un día de locos, afortunadamente, para nosotros, todo ha acabado bien”, concluyó Almog Italie, antes de recordar la improvisada escala que tuvieron que hacer en Arabia Saudita. “Nos acogieron amablemente. Hicieron de todo para que nos sintiéramos como en casa, como invitados”.

Más tarde, Netanyahu, acusó al copiloto del vuelo de la aerolínea emiratí de haber intentado “estrellar el avión” y matar a los pasajeros.

Aunque la aerolínea ha pedido que “se eviten las especulaciones prematuras”, las autoridades israelíes hablan de un “intento de atentado terrorista yihadista” dirigido contra “los israelíes, los Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham”, en referencia al acuerdo auspiciado por Donald Trump para normalizar relaciones firmado por ambos países en 2020.

Los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, se encuentran sanos y salvos, según la aerolínea, y pudieron retornar durante la tarde a Israel.

El piloto, “gravemente herido” por la puñalada de su compañero de cabina, fue ingresado en un hospital de la ciudad saudí de Tabuk. Se encuentra “estable”, según la embajada de la India en Arabia Saudita.

Trump habló con el primer ministro israelí sobre esta “historia increíble” protagonizada por “un terrorista o quizás un loco”, pero sin pronunciarse sobre la naturaleza del incidente.

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Las razones del altercado entre los dos pilotos son, por el momento, desconocidas, ha declarado Flydubai en un comunicado, añadiendo que “la tripulación había conseguido controlar la aeronave con éxito”.

La compañía anunció, además, la suspensión de sus vuelos hacia y desde Israel mientras dure la investigación.

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