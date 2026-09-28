Nuevo alud en Nepal: dos muertos y 14 desaparecidos tras el derrumbe de un campamento en el Himalaya
Los equipos de rescate retomaron la búsqueda en el monte Himlung, en medio de condiciones meteorológicas adversas. El temporal también golpeó a India, donde las inundaciones dejaron al menos 62 muertos.
Resumen para apurados
- Un alud en el monte Himlung, Nepal, dejó dos guías muertos y 14 desaparecidos este domingo tras arrasar un campamento base por intensas lluvias.
- El siniestro afectó a trabajadores que preparaban la temporada de ascensos. El mal tiempo demoró los rescates en un país golpeado por fuertes temporales.
- La tragedia reaviva la alerta por el impacto del clima extremo en la seguridad del montañismo en el Himalaya y satura los servicios de emergencia de la región.
Al menos dos personas murieron y otras 14 permanecían desaparecidas este lunes tras un alud que arrasó un campamento base en la montaña Himlung, en el centro-norte de Nepal. Los equipos de rescate retomaron la búsqueda mientras las condiciones meteorológicas dificultaban el acceso al lugar.
El alud se produjo el domingo por la mañana en esta cumbre del Himalaya, ubicada cerca de la frontera con el Tíbet. En ese momento, un grupo de trabajadores nepalíes se encontraba en el campamento preparando la llegada de montañistas extranjeros para la temporada de ascensos de otoño, que comenzó este mes.
“Dos cuerpos fueron encontrados”, declaró Tul Sing Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal. Según precisó, ocho guías participaban en las tareas de búsqueda de los trabajadores que continuaban desaparecidos.
El montañista Mingma G. Sherpa, quien dirige los operativos, explicó que las condiciones meteorológicas complicaron el acceso al lugar del accidente. “Hubiéramos podido salvar vidas, pero debido al mal tiempo llegamos al sitio del accidente por la noche del domingo”, escribió en Facebook.
Según Sherpa, los fallecidos eran guías de montaña, mientras que los desaparecidos trabajaban como personal de cocina en el campamento de expedición. En un primer momento, las autoridades habían informado que eran diez las personas desaparecidas.
Otras diez personas fueron rescatadas con vida y evacuadas en helicópteros, de acuerdo con las autoridades. Los restos de las dos víctimas mortales también fueron trasladados por vía aérea el lunes hasta Katmandú y posteriormente llevados al Hospital Universitario Docente de la Universidad Tribhuvan.
Inundaciones y deslizamientos en Nepal
El distrito de Manang, donde se encuentra la montaña, también sufrió durante el fin de semana inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias. El gobierno nepalí había emitido advertencias por el mal tiempo en distintas zonas del país.
La agencia de gestión de desastres de Nepal informó que, además de las víctimas de la avalancha, otras 21 personas murieron y cinco permanecían desaparecidas en diferentes puntos del país entre el jueves y el domingo como consecuencia de incidentes vinculados al clima. Otras cinco personas resultaron heridas y al menos 194 viviendas sufrieron daños.
La nueva emergencia se produce pocas semanas después de una de las peores catástrofes naturales registradas recientemente en Nepal. El país todavía intenta recuperarse de las inundaciones y los deslizamientos ocurridos en agosto, que devastaron numerosas localidades y dejaron más de 1.400 muertos y casi 6.000 desaparecidos, según las autoridades.
Las lluvias de los últimos días volvieron a afectar especialmente a las zonas montañosas, donde las precipitaciones pueden provocar desprendimientos, deslizamientos y avalanchas en terrenos ya inestables.
El inicio de la temporada de ascensos
La temporada de otoño suele atraer a numerosos montañistas internacionales a Nepal, uno de los principales destinos mundiales para el alpinismo. Las expediciones dependen en gran medida de los trabajadores locales, que se encargan de transportar equipos, preparar los campamentos y asistir a los escaladores.
El Himlung, ubicado en una zona remota del Himalaya, forma parte de las montañas nepalíes que reciben expediciones durante esta época del año. Las lluvias y la escasa visibilidad complicaron tanto el acceso al campamento base como las tareas de rescate.
El temporal también golpeó a India
El episodio forma parte de un frente de mal tiempo que también provocó graves inundaciones en el norte de India. Al menos 62 personas murieron en el estado de Uttar Pradesh después de tres días de intensas lluvias, según informaron funcionarios locales.
Las precipitaciones provocaron inundaciones en varios distritos, dejaron 46 personas heridas y dañaron más de 1.000 viviendas. Las autoridades suspendieron las clases en varias zonas, incluida la capital estatal, Lucknow, mientras los equipos de emergencia evacuaban a residentes de áreas anegadas.
Las autoridades recomendaron además evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de ríos, arroyos y desagües, donde las corrientes podían adquirir gran velocidad.
Atul Kumar Singh, científico principal del Centro Meteorológico Regional de Lucknow, señaló que las lluvias comenzarían a disminuir a partir del lunes debido al debilitamiento de un sistema meteorológico sobre la bahía de Bengala. Sin embargo, anticipó que podrían persistir precipitaciones ligeras en sectores del este y oeste del estado hasta el martes.
Las inundaciones también afectaron al estado de Odisha, en el este de India, donde más de 75.000 personas fueron evacuadas hacia zonas consideradas más seguras.
La sucesión de inundaciones, deslizamientos y avalanchas mantiene bajo presión a los servicios de emergencia de Nepal e India.