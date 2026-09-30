Netanyahu reveló detalles del vuelo de Flydubai: “Intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”

El avión terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita y, según las autoridades israelíes, todos los pasajeros se encuentran a salvo. “Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”, afirmó Netanyahu, quien destacó la intervención de los pasajeros y tripulantes para evitar un desenlace de mayor gravedad.