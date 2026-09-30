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Netanyahu reveló detalles del vuelo de Flydubai: “Intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”

El primer ministro israelí afirmó que uno de los pilotos apuñaló al otro e intentó tomar el control de la aeronave.

Benjamin Netanyahu habló sobre el incidente del avión.
Benjamin Netanyahu habló sobre el incidente del avión.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Netanyahu reveló que un piloto intentó estrellar un vuelo de Flydubai hacia Tel Aviv tras apuñalar al copiloto, en un aparente ataque calificado como terrorista.
  • Pasajeros y tripulantes ingresaron a la cabina, redujeron al atacante y recuperaron el control del avión en picada, logrando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.
  • Israel coordina el retorno de los pasajeros, intensifica los protocolos de seguridad aérea y profundiza la investigación junto a autoridades regionales.
Resumen generado con IA

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló nuevos detalles sobre el incidente ocurrido a bordo de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Según su relato, uno de los pilotos apuñaló al otro e intentó estrellar la aeronave, antes de que pasajeros y miembros de la tripulación lograran reducirlo.

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El avión terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita y, según las autoridades israelíes, todos los pasajeros se encuentran a salvo. “Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”, afirmó Netanyahu, quien destacó la intervención de los pasajeros y tripulantes para evitar un desenlace de mayor gravedad.

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Netanyahu habló de un “incidente de seguridad extremadamente grave”

En un video difundido por su oficina, el primer ministro calificó el episodio como un “incidente de seguridad extremadamente grave” y señaló que casi todos los pasajeros del vuelo eran israelíes.

Según Netanyahu, “todos los indicios” apuntan a que el piloto involucrado habría intentado hacer caer el avión.

El mandatario relató además que habló con uno de los pasajeros israelíes que viajaban a bordo. De acuerdo con el testimonio que recibió, la aeronave entró en picada y el pasajero consiguió ingresar a la cabina junto con un integrante de la tripulación.

Ambos habrían logrado reducir al piloto mientras este presuntamente intentaba dañar los sistemas de la aeronave. Poco después, otro miembro de la tripulación ingresó a la cabina y consiguió recuperar el control del avión.

Netanyahu calificó de “héroes” a quienes intervinieron durante el episodio y afirmó que “salvaron muchas vidas y demostraron gran valentía”.

El primer ministro también señaló que el Gobierno israelí mantiene contacto con las autoridades involucradas para garantizar la seguridad y facilitar el regreso de los pasajeros. Además, aseguró que ordenó a los organismos de seguridad adoptar medidas para prevenir incidentes similares.

Israel Katz habló de un “intento de atentado terrorista yihadista”

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, fue más contundente en su interpretación del episodio y lo calificó como un “intento de atentado terrorista yihadista”.

“El grave incidente en el avión de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista, que se frustró solo gracias a la valentía de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control del avión a otra tripulación que estaba allí”, sostuvo.

Katz afirmó que, de acuerdo con la información preliminar en poder de las autoridades israelíes, el piloto involucrado tenía como objetivo “estrellar el avión con todos sus pasajeros”.

Qué se sabe sobre el incidente

Las declaraciones de Netanyahu y Katz fueron las primeras atribuciones públicas de una intención deliberada al piloto por parte de autoridades israelíes de ese nivel.

Horas antes, la oficina del primer ministro había informado que la situación estaba bajo control y había descartado que el episodio se tratara de un intento de secuestro.

La aeronave logró aterrizar de emergencia en Arabia Saudita después de la intervención de pasajeros y tripulantes. Las autoridades israelíes indicaron que todos los viajeros se encuentran a salvo, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias exactas del episodio y las motivaciones del piloto involucrado.

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