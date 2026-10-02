Milei se reunió con Macron y agradeció a los gobernadores aliados

El Jefe de Estado defendió con firmeza el rumbo de su gestión económica y cuestionó duramente a la oposición kirchnerista, a la que le pronosticó un nuevo revés electoral futuro. Frente al auditorio, comparó los resultados de su administración con los tres gobiernos anteriores y remarcó que la suya es la única gestión con resultado financiero positivo, reducción del endeudamiento, marcado aumento de jubilaciones y récord en la acumulación de reservas internacionales y exportaciones. Al concluir el balance, calificó la comparación de datos como “demoledora” y enfatizó que la Argentina posee ventajas competitivas clave en materia energética, de minerales y de talento humano para liderar en inteligencia artificial.