Política

Milei se reunió con Macron y agradeció a los gobernadores aliados

La comitiva francesa se interiorizó en los métodos de la administración libertaria para sostener el ajuste de las cuentas públicas

VÍNCULO. Macron y Milei se mostraron juntos antes de la reunión.
VÍNCULO. Macron y Milei se mostraron juntos antes de la reunión.
Por Nahuel Toledo Hace 5 Hs

El presidente argentino Javier Milei encabezó ayer una importante jornada diplomática en París, donde fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario arribó a la sede gubernamental entre honores militares y un cálido abrazo de bienvenida por parte de Macron. La agenda oficial comenzó con un encuentro privado de 40 minutos en el que conversaron sobre geopolítica, el desarrollo e impulso desregulado de la inteligencia artificial y los anuncios de inversiones francesas en suelo argentino, principalmente en el sector energético.

Posteriormente, la reunión se amplió a un encuentro de trabajo con ministros, empresarios y gobernadores de la delegación argentina, junto a sus contrapartes galas. En ese ámbito, el interés de la comitiva francesa se centró en los métodos del Gobierno argentino para sostener el ajuste de las cuentas públicas. Asimismo, expusieron referentes del sector privado como Martín Migoya y Manuel Antelo, acompañados por figuras empresariales.

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Exposición

En el marco de la Argentina Week, el evento organizado por la Embajada argentina para atraer capitales europeos, Milei brindó un encendido discurso ante banqueros e inversores internacionales. Durante su exposición, sostuvo que el país aspira a ser “el más pro mercado de Occidente” y afirmó que su administración dispone de una “bazuca” de US$ 75.000 millones para encarar cualquier intento desestabilizador en el proceso electoral. Además, estimó que el año 2028 será “el mejor año económico de la historia” de lograr la reelección y proyecto un crecimiento acumulado de la economía superior a los 16 puntos hacia el final de su mandato.

Adrián Ravier defendió el plan económico de Milei y proyectó “un enorme crecimiento” para 2028

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El Jefe de Estado defendió con firmeza el rumbo de su gestión económica y cuestionó duramente a la oposición kirchnerista, a la que le pronosticó un nuevo revés electoral futuro. Frente al auditorio, comparó los resultados de su administración con los tres gobiernos anteriores y remarcó que la suya es la única gestión con resultado financiero positivo, reducción del endeudamiento, marcado aumento de jubilaciones y récord en la acumulación de reservas internacionales y exportaciones. Al concluir el balance, calificó la comparación de datos como “demoledora” y enfatizó que la Argentina posee ventajas competitivas clave en materia energética, de minerales y de talento humano para liderar en inteligencia artificial.

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Con vistas al escenario político y parlamentario, el mandatario ratificó que no se aplicaron estímulos electorales que comprometan el esquema fiscal y recordaron el desempeño de su espacio en las elecciones legislativas de octubre, donde se impuso por 17 puntos sin alterar la política económica. Milei planteó que un resultado similar en las elecciones presidenciales de 2027 le permitiría a su fuerza controlar la Cámara de Diputados y quedar muy cerca de la mayoría en el Senado. También participó este sendero político al objetivo de recuperar el grado de inversión, lo que bajaría las tasas de interés y reduciría la pobreza.

Aliados

En forma paralela a la agenda bilateral y con inversores, el Presidente mantuvo una reunión de media hora en el centro de convenciones de la OCDE con la comitiva de gobernadores que lo acompañó a Francia. Durante el encuentro, que se desarrolló en un marco de cordialidad y cercanía, Milei repasó los principales indicadores macroeconómicos y expresó un enfático agradecimiento público y privado a los mandatarios provinciales por sumar su apoyo.

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Fuentes oficiales remarcaron la importancia de mantener un trabajo conjunto enfocado en el crecimiento del país, más allá de matices o diferencias políticas puntuales. Desde la delegación presidencial remarcaron que el rumbo estratégico es compartido por los mandatarios presentes y por una amplia mayoría de la sociedad.

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