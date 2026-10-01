Malena Galmarini, en Tucumán: cuestionó al Gobierno de Milei y advirtió que “hay mucha gente a la que le sobra mes o le falta salario”

Respecto del escenario provincial, evitó anticipar definiciones y sostuvo que el Frente Renovador observa la situación junto con sus dirigentes locales. “Nosotros tenemos por costumbre prestar atención a nuestros referentes, aquellos que están en el territorio, para que en el momento en que haya que tomar alguna decisión, tomemos una decisión primero desde la militancia, desde el territorio y segundo una decisión informada”, explicó.