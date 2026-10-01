Política

Malena Galmarini, en Tucumán: cuestionó al Gobierno de Milei y advirtió que “hay mucha gente a la que le sobra mes o le falta salario”

La senadora bonaerense del Frente Renovador visitó LA GACETA junto a la diputada nacional Marina Salzmann. Ambas hablaron sobre el reordenamiento del peronismo de cara a 2027.

Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • En Tucumán, Malena Galmarini criticó el ajuste de Javier Milei y alertó por la caída salarial, en el marco de la reorganización territorial del Frente Renovador.
  • Junto a la diputada Marina Salzmann, cuestionó el costo social del equilibrio fiscal, la apertura de importaciones y el impacto negativo en la industria y el empleo local.
  • La referente afirmó que el peronismo debe ampliarse hacia 2027 y definir listas en primarias, mientras Sergio Massa trabaja articulando consensos dentro del espacio opositor.
Resumen generado con IA

El Frente Renovador busca reorganizarse en Tucumán y mantener activo el debate interno del peronismo de cara a los próximos desafíos electorales de 2027. En ese marco, la senadora bonaerense Malena Galmarini y la diputada nacional Marina Salzmann visitaron la provincia y analizaron en LA GACETA el escenario político y económico nacional.

Durante una entrevista con LG Play, Galmarini cuestionó con dureza el rumbo de la gestión de Javier Milei y puso el foco en el impacto del ajuste sobre los ingresos y el consumo. “Hay mucha gente a la que le sobra mes o le falta salario”, afirmó.

La dirigente del Frente Renovador sostuvo que el Gobierno logró mostrar como un resultado positivo el equilibrio fiscal, pero cuestionó el costo social de esa política. “El problema es a qué costo”, planteó. Y afirmó que el endeudamiento que antes asumía el Estado ahora recae sobre las familias.

Según Galmarini, la discusión económica no puede limitarse a indicadores macroeconómicos. “No solo desajustaron la microeconomía, sino que desajustaron la macroeconomía”, sostuvo, aunque reconoció que el equilibrio fiscal y la estabilidad de las variables económicas son objetivos relevantes.

Críticas al modelo económico

La senadora también cuestionó la apertura de los mercados y advirtió sobre sus efectos en la industria nacional. En particular, puso como ejemplo la situación de las pequeñas y medianas empresas y reclamó políticas de promoción industrial.

“Si vos traés abrir los mercados indiscriminadamente, lo que hacés es romper la matriz productiva industrial de toda la Argentina, incluyendo la tucumana”, dijo.

En ese sentido, defendió la necesidad de combinar la protección de la industria con la búsqueda de nuevos mercados. También destacó la importancia de sectores como la construcción, el comercio y la industria para la generación de empleo.

“No puede vivir toda la Argentina de las divisas que genera Vaca Muerta”, sostuvo Galmarini, aunque también aclaró que considera a la producción energética como un sector fundamental para el país.

La dirigente también cuestionó la situación de las rutas nacionales y vinculó el estado de la infraestructura con la actividad productiva de Tucumán. Mencionó particularmente la necesidad de contar con caminos adecuados para transportar la producción azucarera y citrícola hacia otros puntos del país y los mercados internacionales.

EN LA GACETA. Las referentes del Frente Renovador, Marina Salzman (izquierda) y Malena Galmarini (derecha) EN LA GACETA. Las referentes del Frente Renovador, Marina Salzman (izquierda) y Malena Galmarini (derecha)

Salzmann cuestionó los datos sobre empleo

Salzmann, por su parte, centró parte de su intervención en la situación laboral. “Me parece que el Gobierno tiene que ser honesto con los datos”, sostuvo, y afirmó que, según su interpretación de los indicadores oficiales, existe un elevado nivel de informalidad laboral.

La diputada también mencionó el endeudamiento de los hogares y la caída del consumo como señales que, según planteó, deberían ser consideradas al evaluar el desempeño del modelo económico.

“Los datos están diciendo una cosa y ellos insisten en un relato que no coincide con la realidad de la mayoría de la gente”, contó.

En relación con el Presupuesto, Salzmann cuestionó la asignación de recursos para áreas como las rutas nacionales, las universidades y las jubilaciones. En ese contexto, recordó que el Frente Renovador presentó un proyecto para elevar el bono destinado a los jubilados que cobran la mínima de $70.000 a $230.000.

El Frente Renovador y el reordenamiento del peronismo

La visita a Tucumán también tuvo un objetivo partidario. Galmarini explicó que el Frente Renovador atraviesa un proceso de reorganización en distintas provincias y que la intención es fortalecer el vínculo con sus referentes territoriales.

“Para militar y para trabajar y, como dice Marina, para debatir, discutir ideas, no es necesario tener la formalidad del partido”, señaló al referirse a los inconvenientes administrativos que atravesó el espacio en Tucumán.

Respecto del escenario provincial, evitó anticipar definiciones y sostuvo que el Frente Renovador observa la situación junto con sus dirigentes locales. “Nosotros tenemos por costumbre prestar atención a nuestros referentes, aquellos que están en el territorio, para que en el momento en que haya que tomar alguna decisión, tomemos una decisión primero desde la militancia, desde el territorio y segundo una decisión informada”, explicó.

La dirigente también se refirió al proceso de reorganización del peronismo nacional. En ese punto, planteó que el espacio debe ampliar su representación y sumar a otros sectores.

“El peronismo solo no alcanza”, afirmó Galmarini, y sostuvo que el debate no debería concentrarse únicamente en las candidaturas para 2027, sino en el proyecto político y económico que la oposición pretende presentar.

El rol de Sergio Massa

Consultada sobre una eventual candidatura de Sergio Massa, Galmarini evitó confirmar una postulación. En cambio, destacó el papel del exministro de Economía en la búsqueda de consensos dentro del espacio.

“Massa ya habló, ya dijo y ahora está hablando con su capacidad más fuerte, que es la de reunir, la de unir, la de bajar espumas e intentar consensuar”, sostuvo.

Según Galmarini, ese proceso debería servir para discutir propuestas vinculadas con la educación pública, la generación de empleo, la industria y el desarrollo productivo.

En esa línea, defendió la realización de elecciones internas y sostuvo que el Frente Renovador mantiene su posición favorable a las PASO como mecanismo para definir candidaturas.

“Creemos que hay que elegir de la manera más participativa posible”, afirmó.

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