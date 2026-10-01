Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”

Resumen para apurados
- Javier Milei disertó este jueves en París ante inversores en la sede de la OCDE para captar inversiones y aseguró que 2028 será el mejor año económico del país si es reelecto.
- En el marco del Argentina Week, acompañado por ministros y gobernadores, el Presidente destacó la baja de la inflación y defendió el rumbo de su plan de reformas económicas.
- Con la mira en las elecciones de 2027, Milei busca atraer capitales extranjeros y proyectó un crecimiento histórico que transformará la matriz productiva del país.
El presidente Javier Milei afirmó este jueves que su Gobierno continuará avanzando con su programa de reformas económicas y aseguró ante empresarios e inversores europeos: “No vamos a descansar hasta que la Argentina sea el país con mayor libertad económica”.
El mandatario habló en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, durante la jornada central de la Argentina Week. El encuentro reúne a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de grandes empresas con el objetivo de presentar oportunidades de inversión en la Argentina.
La exposición de Milei se produjo después de una presentación sobre la transformación macroeconómica a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También participó Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía.
Qué dijo Javier Milei sobre la economía argentina
Durante su discurso, el Presidente defendió el rumbo económico de su administración y sostuvo que la comparación con los tres gobiernos anteriores es “demoledora”.
Milei enumeró entre los principales resultados de su gestión la reducción de la inflación y del riesgo país, la eliminación del cepo cambiario, la generación de puestos de trabajo y el crecimiento del superávit comercial y de cuenta corriente.
También sostuvo que la Argentina está generando más dólares con una cantidad de pesos controlada y destacó la evolución de distintas variables que, según planteó, muestran una mejora respecto de años anteriores.
El mandatario vinculó además la continuidad de esas políticas con las elecciones presidenciales de 2027. “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”, afirmó.
En ese sentido, Milei sostuvo que ese escenario se reflejaría tanto en los mercados financieros como en la economía real.
Milei y un mensaje a los gobernadores: "Ya entendieron el camino"
El Presidente, que está en París junto a 13 gobernadores, dijo que actualmente los mandatarios provinciales "ya entendieron el camino".
"De hecho, saben que lo que se viene es una revolución del interior del país. Las provincias argentinas serán irreconocibles en áreas en unas décadas", pronosticó.
Milei busca inversiones en Europa
La participación del Presidente en la Argentina Week de París forma parte de una agenda destinada a presentar oportunidades de inversión ante compañías y empresarios europeos. El evento se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y contempla actividades vinculadas con sectores como energía, minería, agro, tecnología y comercio.
Antes de su exposición, Milei mantuvo una reunión con Bernard Arnault, CEO de LVMH, y con el secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, en la sede del organismo.
La agenda presidencial continuará con un encuentro bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. La reunión forma parte de la jornada central de la visita de Milei a Francia.
La Argentina Week reúne además a gobernadores, ministros y empresarios argentinos y europeos en diferentes encuentros destinados a promover proyectos y oportunidades comerciales y de inversión.