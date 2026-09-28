Milei arma una foto federal en París: los 13 gobernadores que lo acompañarán a la "Argentina Week"

Resumen para apurados
- Javier Milei viajará a París con 13 gobernadores del 30 de septiembre al 2 de octubre para participar de la Argentina Week y atraer inversiones extranjeras clave.
- La comitiva presentará proyectos de energía y minería ante inversores, en medio de gestiones de la Casa Rosada con provincias para destrabar proyectos en el Congreso.
- El viaje busca exhibir gobernabilidad y cohesión ante los mercados, mientras facilita acuerdos políticos para aprobar reformas electorales y presupuestarias futuras.
El presidente Javier Mileiviajará mañana por la noche a París para participar de una nueva edición de la "Argentina Week", que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La comitiva incluirá a 13 gobernadores de distintas provincias y espacios políticos, en una delegación que combinará una agenda de promoción de inversiones con una dimensión política.
La nómina confirmada está integrada por Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
La convocatoria adquiere especial relevancia en el plano doméstico. La Casa Rosada atraviesa negociaciones con los gobernadores para avanzar con su agenda legislativa, entre ellas el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. La eliminación de las PASO es uno de los puntos que requiere construir acuerdos en el Congreso, particularmente en el Senado.
La presencia conjunta de los mandatarios permitirá al Gobierno exhibir en París una representación territorial amplia, aunque con una composición predominantemente integrada por gobernadores con los que mantiene canales de diálogo. La convocatoria también funciona como una instancia de acercamiento político mientras el oficialismo busca consolidar acuerdos con las provincias.
Una agenda con inversiones como eje
La Argentina Week tendrá como objetivo central presentar ante empresarios y potenciales inversores internacionales las oportunidades de negocios que ofrece el país. Las actividades se desarrollarán en distintos ámbitos institucionales y empresariales de París, con especial atención en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura, agroindustria y tecnología.
Entre los proyectos y sectores que estarán bajo análisis aparecen Vaca Muerta, el gas natural licuado, el litio y el cobre, además de iniciativas vinculadas con infraestructura y nuevas tecnologías.
La agenda comenzará el miércoles y tendrá actividades en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio. También está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.
Milei será uno de los principales oradores del encuentro y mantendrá además una reunión bilateral con Macron. El Presidente recibirá, por otra parte, una distinción del Paris Economic Forum.
La comitiva nacional
Junto al Presidente viajarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y funcionarios de distintas áreas del Gobierno. Entre ellos estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de Salud, Mario Lugones; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
La presencia de Santilli tendrá además una dimensión política: el jefe de Gabinete viene participando de las conversaciones con los mandatarios provinciales en momentos en que el Gobierno necesita reunir respaldos para sus proyectos en el Congreso.
Un mapa de gobernadores heterogéneo
La delegación reúne a mandatarios de diferentes tradiciones políticas. Entre los integrantes hay gobernadores radicales, peronistas y dirigentes que construyeron acuerdos provinciales con el oficialismo nacional.
La lista también muestra diferencias respecto de otras provincias que mantienen vínculos más distantes con la Casa Rosada. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, por ejemplo, no formará parte de la delegación debido a compromisos de agenda en la provincia, mientras que Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, tampoco participará del viaje.
En el caso del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, su participación permanecía en duda en los últimos reportes debido a compromisos previamente asumidos en Madrid.