Milei arma una foto federal en París: los 13 gobernadores que lo acompañarán a la "Argentina Week"

El presidente Javier Mileiviajará mañana por la noche a París para participar de una nueva edición de la "Argentina Week", que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La comitiva incluirá a 13 gobernadores de distintas provincias y espacios políticos, en una delegación que combinará una agenda de promoción de inversiones con una dimensión política.