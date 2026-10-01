JD Vance, vicepresidente de EEUU, visitará la Argentina en noviembre y se reunirá con Milei

Resumen para apurados
- El vicepresidente de EEUU, JD Vance, visitará Argentina en noviembre para reunirse con Javier Milei y afianzar los lazos bilaterales entre Washington y Buenos Aires.
- Es la primera visita de un vicepresidente de EEUU desde 2017. Sigue al apoyo financiero de Washington y a previos encuentros entre Milei y la administración de Trump.
- La cumbre consolidará la alianza estratégica, comercial y de seguridad bilateral, reforzando el rol de Argentina como socio clave de Occidente en la región.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, en una nueva señal del estrecho vínculo entre ambos gobiernos.
La visita fue confirmada por fuentes oficiales en Washington, aunque todavía no se definieron la fecha exacta, el lugar ni los detalles de la agenda que desarrollará Vance durante su estadía en el país.
Será la primera visita a la Argentina de un vicepresidente estadounidense desde abril de 2017, cuando Mike Pence viajó a Buenos Aires y fue recibido por el entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.
Vance y Milei ya mantuvieron encuentros personales. En octubre de 2025, el mandatario argentino viajó a Washington para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, donde también tuvo un contacto con el entonces vicepresidente electo republicano.
Un nuevo capítulo en la relación con Washington
El viaje de Vance se producirá en un contexto de fuerte acercamiento político y económico entre la administración de Milei y el gobierno de Donald Trump.
Estados Unidos se convirtió en uno de los principales destinos de los viajes internacionales del Presidente argentino durante sus primeros años de gestión. La relación con Washington ocupa además un lugar central en la estrategia de política exterior de la Casa Rosada.
El vínculo tuvo también expresiones concretas en materia económica y financiera. Durante el período de mayor tensión de los mercados previo a las elecciones legislativas de octubre de 2025, la administración Trump anunció un paquete de asistencia financiera por U$S20.000 millones destinado a respaldar a la economía argentina.
Un mes después de esos comicios, ambos países avanzaron además en la firma de un amplio acuerdo comercial bilateral.
En marzo de 2026, el Tesoro estadounidense anunció otro paquete de financiamiento, por unos U$S7.000 millones, destinado a proyectos de infraestructura en la Argentina y a facilitar el crecimiento de las exportaciones de materias primas, minerales y energía hacia los mercados internacionales.
El respaldo de Trump a Milei
La cercanía entre ambos gobiernos volvió a quedar expuesta en septiembre de 2026, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
Milei participó junto a Trump de una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por la Casa Blanca para coordinar políticas regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Durante ese encuentro, Trump hizo una referencia directa a la situación política argentina y destacó los resultados electorales obtenidos por sus aliados en la región. “Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo, dos veces”, afirmó el presidente estadounidense al referirse a Milei.
El mandatario argentino, por su parte, convirtió el vínculo con Washington en uno de los ejes de su política exterior. En su discurso de apertura del período de sesiones del Congreso, en marzo de 2026, destacó la “relación especial” con Trump y calificó al presidente estadounidense como “un aliado clave”.
“Tenemos que crear el siglo de las Américas”, sostuvo entonces Milei, quien también afirmó que la Argentina es “un eslabón natural en la cadena de valor estratégica de Occidente”.