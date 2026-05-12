"Es una total falta de respeto": Macron interrumpió un discurso para pedir silencio en un evento

Resumen para apurados
- Emmanuel Macron interrumpió la cumbre Africa Forward en Nairobi este martes para exigir silencio al público, calificando el ruido como una falta de respeto hacia los oradores.
- El mandatario se levantó irritado para pedir orden en la cita que copreside con William Ruto, parte de su estrategia para recuperar influencia política y económica en la región.
- El evento busca reposicionar a Francia mediante alianzas estratégicas en seguridad y finanzas, marcando un giro en su relación diplomática con los líderes y empresarios africanos.
Emmanuel Macron protagonizó un llamativo momento en su paso por la cumbre Africa Forward en la Universidad de Nairobi al interrumpir a uno de los oradores para pedir silencio al público. “Esto es una total falta de respeto”, dijo el jefe de Estado.
“Disculpen todos. Lo siento, pero es imposible hablar de cultura... Tener a personas muy inspiradoras viniendo aquí y dar un discurso con este ruido...”, sentenció Macron desde el podio de oradores. "Esto es una total falta de respeto", lanzó el mandatario enfatizando el repudio a la situación.
Por qué Macron pidió silencio al público
El encuentro fue organizado por Kenia (William Ruto) y Francia y copresidido por los mandatarios de ambos países. El mismo logró reunir a más de 30 líderes africanos, empresarios y jóvenes emprendedores. La iniciativa es una de las instancias de la estrategia de Macron para reforzar sus vínculos políticos y económicos con los principales actores del continente africano. Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en la cumbre de Nairobi nuevas alianzas.
Sentado en primera fila en un auditorio de la Universidad de Nairobi, Macron, visiblemente irritado por el constante ruido del público durante el acto, se levantó por sorpresa para dirigirse a la audiencia. Comenzó con: "Déjenme restablecer el orden".
"Sugiero que, si desean conversar sobre otros temas, utilicen las salas compartidas o salgan al exterior. Si prefieren quedarse aquí, escuchemos a la gente y seguiremos el mismo juego, ¿ok? Gracias", añadió el presidente, entre aplausos de parte del público.
Este martes se dio la última jornada encabezada por Macron y Ruto. Se trata de una sesión política e institucional con una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos, que abordará asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial.