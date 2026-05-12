"Es una total falta de respeto": Macron interrumpió un discurso para pedir silencio en un evento

Por qué Macron pidió silencio al público

El encuentro fue organizado por Kenia (William Ruto) y Francia y copresidido por los mandatarios de ambos países. El mismo logró reunir a más de 30 líderes africanos, empresarios y jóvenes emprendedores. La iniciativa es una de las instancias de la estrategia de Macron para reforzar sus vínculos políticos y económicos con los principales actores del continente africano. Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en la cumbre de Nairobi nuevas alianzas.